Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili

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BOLU Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken sis nedeniyle de görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından Bolu Dağı'nın D-100 karayolu güzergahında hafif kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Bolu Dağı'nda yeşil alanlar karla kaplanırken ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU