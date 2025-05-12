D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 25 metreye düştüğü güzergahta sürücüler sis lambalarıyla uyarıldı, bazı sürücüler araçlarının dörtlü lambalarını yakarak düşük hızda ilerledi.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis, Görüş Mesafesi Düşük - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?