Bolu Dağı\'ndaki D-100\'de etkili sis görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye indirdi

Bolu Dağı'ndaki D-100'de etkili sis görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye indirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden bu yana etkili olan sis, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye indirdi. Sürücüler, sis nedeniyle güzergahta yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sis etkili oldu, görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle güzergahta sürücüler yavaş ilerledi.
Kaynak: DHA
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