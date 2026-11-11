Bolu Dağı Tüneli'nde dumanlar yükselen hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde dumanlar yükselen hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü

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Bolu Dağı Tüneli\'nde dumanlar yükselen hafif ticari araçtaki yangın söndürüldü
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyreden hafif ticari araçtan akşam saatlerinde dumanlar yükseldi. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü; araçta hasar oluştu ve ulaşım aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyir halinde olan Y.S.N. yönetimindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Yolda bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
Anadolu OtoyoluOtomobilAnkaraUlaşımGüncelSon Dakika

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