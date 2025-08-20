Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu kapanan yolun İstanbul istikametinde ulaşım sağlanmaya başladı.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, Mehmet Y. idaresindeki 06 CKH 629 plakalı asfalt yüklü kamyon devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Ekiplerce, kamyonun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması ve dökülen asfaltın temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı Tüneli'nde Kaza: Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?