Bolu Dağı Tüneli'nde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı, tır sürücüsü kaçtı - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli'nde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı, tır sürücüsü kaçtı

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Bolu Dağı Tüneli\'nde takla atan otomobilde 4 kişi yaralandı, tır sürücüsü kaçtı
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Bolu Dağı Tüneli'nde tırın çarptığı otomobil takla attı ve araçtaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaçan tır sürücüsünü yakalamak için jandarma çalışma başlattı; otomobildekilerin İstanbul'dan Ordu'ya cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içerisinde tırın çarpması sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otoyol üzerinden Ankara istikametinde seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Bolu Dağı Tüneli içerisinde Ç.S. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı, tır sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine bir süre aksayan ulaşım, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan otomobildekilerin cenaze törenine katılmak üzere İstanbul'dan Ordu'ya gittikleri öğrenildi.

Kaynak: AA
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