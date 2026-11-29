Bolu Göynük'te evin üst katında çıkan yangın söndürüldü, bina kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi'nde iki katlı betonarme yapının üst katında gece yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine Göynük Belediyesi itfaiyesi ve köylülerin müdahalesiyle söndürülen yangında bina kullanılamaz hale geldi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı eve çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi'nde bulunan iki katlı betonarme yapının üst katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesine köylüler de destek verdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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