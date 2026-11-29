Bolu'nun Göynük ilçesinde iki katlı eve çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hacımahmut köyü Çiftlik Mahallesi'nde bulunan iki katlı betonarme yapının üst katında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesine köylüler de destek verdi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.