Bolu Grand Kartal Otel Yangını Soruşturmasında Üç Kişi Tutuklandı

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(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangınına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve imza yetkisi olan itfaiye personeli İrfan Acar, savcılıkta tamamlanan ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar hakkında tutuklama kararı verildi. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazelle Otel'inin Genel Müdürü Ahmet Demir'nin ise savcılıktaki işlemleri sürüyor.