Bolu Kıbrıscık\'ta Bali köyü yakınındaki otluk yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otlukta çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bali köyü mevkisindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yakındaki ağaçlara sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.