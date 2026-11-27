Bolu Mengen'de Mehmet Şentürk, 27 yıl kullandığı otomobiliyle son kez poz verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mengen'de yaşayan Mehmet Şentürk, gazete kuponları biriktirerek aldığı otomobilini 27 yıl kullandıktan sonra satmaya hazırlanıyor. Şentürk, aracıyla son kez hatıra fotoğrafı çektirdiğini ve 27 yıl boyunca otomobilinin kendisini yolda bırakmadığını belirtti.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde okul güvenliğine yönelik çalışmalar sürüyor.
Öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla okul yönetimleri ile emniyet birimleri, koordinasyon içerisinde görev yapıyor.
Bu kapsamda okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması, olası risklerin önceden tespit edilmesi ve tedbirlerin alınması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.
27 yıldır kullandığı otomobilini satmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi
Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan Mehmet Şentürk, 27 yıl önce gazete kuponları biriktirerek aldığı otomobilini satmadan önce hatıra fotoğrafı çektirdi.
Gazete kuponları biriktirerek aldığı otomobilini 27 yıl boyunca kullanan Şentürk, bu süre içerisinde aracının kendisini hiçbir zaman yolda bırakmadığını ve herhangi bir arıza çıkarmadığını belirtti.
Uzun yıllar yolculuk yaptığı otomobilini satmaya hazırlanan Şentürk, aracıyla son kez hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.
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