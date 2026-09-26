Bolu Mudurnu'da hindi kümesinde yangın çıktı, yaklaşık 2 bin hindi telef oldu

Bolu Mudurnu'da hindi kümesinde yangın çıktı, yaklaşık 2 bin hindi telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Bostancılar köyündeki hindi kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin söndürdüğü yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.
İlçeye bağlı Bostancılar köyünde bir hindi kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerice söndürülen yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.
Kaynak: AA
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