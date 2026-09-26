Bolu Mudurnu'da hindi kümesinde yangın çıktı, yaklaşık 2 bin hindi telef oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.

İlçeye bağlı Bostancılar köyünde bir hindi kümesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerice söndürülen yangında yaklaşık 2 bin hindi telef oldu.