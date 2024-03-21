Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Engellilere daha fazla hizmet sunacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, 'Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz.' dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Uraloğlu, daha fazla hizmet sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti.