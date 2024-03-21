Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
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Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtünün arasından çıkan çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelin Müdürü Mehmet Behzat Yavuz, 'Abant bugün beyaza büründü. Bu doğal güzelliğe bütün dostlarımızı bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

21.03.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtünün arasından çıkan çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bolu'da dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'na ziyarete gelen vatandaşlar, kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"İçimiz cıvıl cıvıl oldu"

Abant'ın kar yağışıyla birlikte güzelliğe kavuştuğunu ifade eden Sercan Özsoy, "Uzun zamandır baharı yaşadığımız Abant'ta dün gece başlayan kar yağışıyla içimiz cıvıl cıvıl oldu. Abant son kışını yaşıyor. Abant'a değerli misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelin Müdürü Mehmet Behzat Yavuz, "Abant bugün beyaza büründü. Bu doğal güzelliğe bütün dostlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika

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