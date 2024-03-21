Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü
BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Beyaz örtünün arasından çıkan çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bolu'da dün gün boyu etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'na ziyarete gelen vatandaşlar, kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
"İçimiz cıvıl cıvıl oldu"
Abant'ın kar yağışıyla birlikte güzelliğe kavuştuğunu ifade eden Sercan Özsoy, "Uzun zamandır baharı yaşadığımız Abant'ta dün gece başlayan kar yağışıyla içimiz cıvıl cıvıl oldu. Abant son kışını yaşıyor. Abant'a değerli misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.
Abant Gölü Milli Parkı'nda bulunan bir otelin Müdürü Mehmet Behzat Yavuz, "Abant bugün beyaza büründü. Bu doğal güzelliğe bütün dostlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bolu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü - Son Dakika
Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Kadıköy'de trafikte keyifli vakit geçirmek için bale, horon ve Michael Jackson dansı yapan İstanbul'un Yıldızları Grubu, bu sefer Levent'te bando gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında sürücülere stres topu ve papatya dağıtıldı.
ABD Kongresi, Demokratlarla Cumhuriyetçilerin anlaştığı geçici bütçe tasarısında, İsrail'e yeni askeri yardımlar onaylanırken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Mart 2025'e kadar fon ayrılmaması öngörüldü. Tasarıda ayrıca, Gazze'ye insani yardım sağlayan UNRWA'ya 1 yıl boyunca hiç fon ayrılmayacağı belirtildi. Bu karar, UNRWA'nın Gazze'deki acil yardımların dağıtılmasında önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde eleştirilere neden oldu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçimlerinde oylara sahip çıkılması gerektiğini belirterek, adil ve şeffaf bir seçim için sahada olunması ve her vatandaşın oyunun sayılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Kurum, avukatlarla bir araya geldiği iftar programında, seçim sürecinin demokrasiye uygun bir şekilde tamamlanmasını arzu ettiklerini ve hukuki işlemlerle manipülasyonlara karşı mücadele edeceklerini vurguladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adana'da yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın egemen bir devlet olması bakımından deniz yetki alanları, münhasır bölge hakları, kıta sahanlığı ve kara hudutlarıyla Mavi Vatan'da hakkın ve hukukun daha da pekiştiğini belirtti. Tatar, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurgulayarak, iki devletli çözümün gerekliliğini dile getirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Söke'de iftar programında partisinin Aydın adaylarına oy istedi, 'Biliyorum ki asla sizlere ihanet etmeyecektir, hizmetin de en iyisini yapacaktır. Hep beraber arkadaşlarımıza kefiliz dolayısıyla onları size emanet ediyorum' dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara ilişkin, 'Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz.' dedi. Bakan Uraloğlu, Trabzon'da düzenlenen bir iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Konuşmasında, engellilere yönelik yapılan çalışmaların yetersiz olduğunu belirten Uraloğlu, daha fazla hizmet sunmak için çaba göstereceklerini ifade etti.
Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ve İzmit ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 303 gram sentetik uyuşturucu ve 4 bin 55 lira ele geçirildi. Üç zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı, diğer yedi şüpheli ise serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi'ne katıldıktan sonra yurda dönmek üzere Belçika'dan ayrıldı. Bakan Fidan, zirve toplantısı sırasında uluslararası temaslarda bulundu ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Brüksel Temsilciliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile de görüşerek yarın İstanbul'a döneceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?