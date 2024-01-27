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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda Alpağutbey, Alpağut, Kılıçarslan, Kültür, Sağlık, Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler mahallelerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Bolu\'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
27.01.2024 - 11:49,
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kent merkezinde gece saatlerinde başlayan kar, sabah etkisini yitirdi.

Yağışın ardından kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı Alpağutbey, Alpağut, Kılıçarslan, Kültür, Sağlık, Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler mahallelerinde 15 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, cadde ve sokaklar ile kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışma yürüttü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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