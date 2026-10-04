Bolu yangını ailelerinin Ankara\'da 78 can için tuttuğu adalet nöbeti sona erdi

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden ailelerin Ankara'da başlattıkları, "78 Can İçin Adalet Nöbeti" sona erdi. Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki kamu görevlileri hakkında iddianame hazırlanması talebini yineleyerek, "Tüm sorumlular hesap verene kadar peşinde olacağız" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Ankara Anıtpark'ta 3 günlük "78 Can İçin Adalet Nöbeti" tuttu.

Ailelerin nöbetinin 3. gününde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü aileleri ziyaret etti.

"ADALET HERKESE LAZIM, YARIN SİZE DE LAZIM OLACAK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Gök, "Bir hüznün gölgesindeyiz bugün. Sağımda annesini kaybetmiş bir kardeşim, solumda evladını ve torunlarını kaybetmiş bir amcam. Diğer yanda annesini, babasını, evlatlarını, kardeşlerini, eşini kaybetmiş insanlarla beraber bugün adalet arayışındayız. Bugün ülkede olmayan bir adalet arayışındayız" diye konuştu.

Yangında yakınlarını kaybeden ailelerin adalet talebine dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:

"Bu insanlar gözyaşlarıyla bu millete bir mesaj veriyorlar. 'Yakınlarımızı, evlatlarımızı, annemizi, babamızı kaybettik ama hukuku kaybetmek istemiyoruz' diyorlar. Bugün bazılarının koruması altında olup hala yargılanmayı bekleyen insanların hukuk önüne çıkartılmasını bekliyoruz. Bazı insanların korunma içgüdüsüyle hukuk önüne çıkarılmayışını burada haykırmak istiyoruz. Sizler bu hukuku katlettiğiniz müddetçe, sizler bu memlekette bu adaletsizliği sağladığınız müddetçe yarınlarımız güvenceli olmayacaktır. Yarın evlatlarımız huzurlu bir ülkede yaşamayacaktır. Gelin, hep beraber yeniden adaleti tesis edelim. ve gerçekten onu, bunu, şunu koruyarak değil, adaleti koruyarak, hukuku işleterek herkese adaleti dağıtalım. Adalet herkese lazım. Yarın size de lazım olacak."

"NE YAZIK Kİ AİLELER SOKAKLARDA ADALET ARAMAK ZORUNDA BIRAKILIYOR"

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de şu ifadeleri kullandı:

"Öfkemiz büyük. Aradan bir buçuk, iki yıla yakın bir zaman geçti Kartalkaya yangın faciasından sonra. Hala aileler adalet arayışı peşinde. Ne yazık ki aileler adalet saraylarında değil, parklarda, sokaklarda artık adalet aramak zorunda bırakılıyor. Bizler, olayın yaşandığı ilk günden beri bunu söylüyoruz: Tüm failler yargılansın. Bu olayda kimin ne kadar payı varsa yargılanmasını istedik. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu. Raporlar yazıldı ama sonuca varılamadı. Evet, bir kesim yargılandı, hak ettiği cezaları aldı ama bir kesim de var ki hala yargılanmayı bekliyor ve bir türlü yargılanmadı. Tüm failler yargı önünde hesap verene kadar bu olayın peşini bırakmayacağız. Ailelerimizle birlikte bu adalet arayışını her daim sürdüreceğiz."

"SORUMLULAR HESAP VERENE KADAR PEŞİNDE OLACAĞIZ"

Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın, adalet nöbetlerinin üçüncü ve son günü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ama bu, bizim burada bir şeyi noktalamamız anlamına gelmiyor. Biz ilk günkü acımızla çelik gibi yola devam edeceğiz. Çünkü bizim canlarımıza sözümüz var. Buradan bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Biz yerel mahkemede bu ülkede dirayetli, vicdanlı ve hukuku üstün tutan hakimlerin olduğunu gözlerimizle gördük. Bunu istinafta da gördük. ve biz buna inanmayı sürdürmek istiyoruz. Türk adaletine inanmayı sürdürmek istiyoruz.

Ancak unutulmasın ki dokuz ayda karar çıkan bir dosyada hala soruşturma izni verilmemiş bakanlık görevlileri var. Bunların Danıştay'dan kararı çıktığı halde hala soruşturmaları tamamlanmadı. İddianameleri yazılmadı. Biz bu iddianamelerin peşindeyiz. Biz adaletin sonuna kadar, tüm sorumlular cevap verene kadar peşinde olacağız. Biz intikam derdinde değiliz. Biz hukukun üstünlüğüyle adaletin tecelli etmesinin derdindeyiz ki artık yasımıza geçelim. Toplumun, siyasi partilerin, bütün sivil toplum örgütlerinin bize yüz dönmemesini istiyoruz. Sesimize ses katmasını istiyoruz."

Aileler, basın açıklamasının ardından nöbet alanına karanfil bırakarak eylemlerini sonlandırdı.