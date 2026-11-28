Bolu Yedigöller'de yürütülen arama kurtarma çalışmalarında insansız hava araçları (İHA) da kullanıldı.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bulunan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu ve 3 görevli personelin katılımıyla Bolu Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı'na günübirlik yapılan gezinin dönüşünde araçla irtibat kesilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Söz konusu çalışmalarda insansız hava araçları da kullanıldı. Bu kapsamda Bayraktar İHA'nın uçuş görüntüleri de hava trafiğini ve uçak konumlarını canlı harita üzerinde gösteren çevrim içi uçuş takip platformu Flightradar24'e yansıdı.