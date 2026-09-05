Bolu Yeniçağa'da kayıp 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için arama çalışması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Yeniçağa'da kayıp 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için arama çalışması sürüyor

Bolu Yeniçağa\'da kayıp 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için arama çalışması sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe akşamından bu yana haber alınamayan 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için polis, jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti. Göl çevresinde drone ve botlarla yürütülen aramalara, ATV'li vatandaşlar da destek veriyor.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde perşembe gününden beri haber alınamayan Nuriye Bölükbaş (70) için ekipler arama çalışması başlattı.

Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş'tan perşembe günü akşam saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri Yeniçağa gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Dron ile havadan, gölde ve çevresinde de Zodyak botlarla çalışma yürütülüyor. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek verdi. Bazı vatandaşlar ATV tipi araçlarla zorlu arazi koşullarının bulunduğu alanlarda aramalara katıldı.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Jandarma, Yeniçağa, Güncel, Polis, AFAD, Bolu, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Yeniçağa'da kayıp 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için arama çalışması sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı
Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava Survivor yarışmacısı Stavros Floros’tan Acun Ilıcalı’ya 100 milyon dolarlık dava
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı

17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
17:23
Silivri’de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisi su altında görüntülendi, ROV kaydetti
17:23
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu İspanya Arda’yı konuşuyor
62. dakikada oyundan çıktı ama maçın adamı oldu! İspanya Arda'yı konuşuyor
16:45
Dolmabahçe’de futbol zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
Dolmabahçe'de futbol zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 büyüklerin başkanlarını kabul etti
16:16
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
Aileler itiraz etti: Okul saldırganının annesi cezaevine geri gönderiliyor
16:06
Ortaya çıkan tablo Bahçeli’yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Ortaya çıkan tablo Bahçeli'yi de şaşırttı: O rakamı ben de beklemiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 18:09:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu Yeniçağa'da kayıp 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş için arama çalışması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement