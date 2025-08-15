Bolvadin'de Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde çıkan örtü yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 15 itfaiye, orman işletme müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.
Bodur ağaçlık alanların bulunduğu arazide ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
