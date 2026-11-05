Bomba tehdidiyle 17 uçak acil indi, Andrews Avrupalı liderlere güvence çağrısı yaptı - Son Dakika
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Bomba tehdidiyle 17 uçak acil indi, Andrews Avrupalı liderlere güvence çağrısı yaptı

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AP Kalkınma Komitesi Başkanı Barry Andrews, bomba tehditleri karşısında Avrupalı liderlere harekete geçme ve yolculara güvence verme çağrısı yaptı. Bugün birçok Avrupa ülkesinde en az 17 yolcu uçağı bomba ihbarıyla acil iniş yaptı, aramalarda patlayıcı bulunmadı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Kalkınma Komitesi Başkanı Barry Andrews, Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba tehditleri karşısında Avrupalı liderlerin harekete geçmesi ve yolculara güvence vermesi gerektiğini bildirdi.

İrlandalı vekil Andrews, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa genelinde hibrit tehditlerin ve aksamalara yol açan olayların belirgin bir örüntü oluşturduğunu ifade etti.

Tehditlerin, gelecek hafta Dublin'de düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi öncesinde geldiğine dikkati çeken Andrews, zirveye aralarında muhtemelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin de bulunduğu 50'den fazla liderin katılacağını belirtti.

Andrews, "Avrupalı liderler, son bomba tehditlerini doğrudan ele almalı ve Avrupalı hava yolu yolcularına güvence vermelidir. Amaç açıkça aksamaya yol açmak, tepkilerimizi sınamak ve kafa karışıklığı yaratmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sahası ihlalleri, insansız hava aracı ihlalleri, çevrim içi dezenformasyon ve gıda tedarik zincirine yönelik siber saldırılara işaret eden Andrews, "İrlanda'nın ciddi güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu hala inkar eden var mı?" ifadesini kullandı.

Andrews, bu olayların koordineli olup olmadığının ve arkalarında devlet aktörlerinin bulunup bulunmadığının kesin olarak bilinmediğini kaydetti.

İrlanda'nın Avrupalı ortaklarıyla çalışması ve savunma kabiliyetlerine yatırım yapması gerektiğini vurgulayan Andrews, ülkenin bu alandaki eksikliklerinin hızla giderilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa'daki uçuşlara yönelik bomba ihbarları

Avrupa'da İtalya, Fransa, Belçika, Çekya ve Bulgaristan dahil birçok ülkede bomba ihbarları nedeniyle bugün en az 17 yolcu uçağı acil iniş yaptı. Prag'a gelen 4 uçakta yapılan aramalarda patlayıcı bulunmazken, Kopenhag, Viyana, Milano ve Bükreş'e sefer yapan bazı uçaklara yönelik ihbarlar da asılsız çıktı.

Son günlerde Avrupa'da çeşitli güzergahlarda sefer yapan en az 6 uçağa bomba ihbarında bulunulmuş, yapılan incelemelerde patlayıcıya rastlanmamıştı.

Kaynak: AA
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