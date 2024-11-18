Bora Kaplan Davasında Davaya Devam Edildi - Son Dakika
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Bora Kaplan Davasında Davaya Devam Edildi

Ayhan Bora Kaplan ve 60 sanığın yargılandığı dava, itirazların ardından devam etti.

18.11.2024 13:46
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, bu celse mütalaaya karşı sanık beyanlarının alınacağını bildirdi.

Söz alan tutuklu sanık Deniz Urcan'ın avukatı Sidar Yurtçiçek, Mahkeme Başkanı Demircan'a, yasal prosedürün dışına çıkılarak, telefon yazışmasıyla koruma aracı tahsis edildiğini öne sürdü.

Tutuklu sanık Tansel Aktan da Başkan Güven'in kendi hakkında adil ve tarafsız karar veremeyeceğini anladığını savundu.

Sanık Bora Kaplan da ilk duruşmadan itibaren Mahkeme Başkanı Güven'in taraf tuttuğunu anladığını ileri sürerek, "Vereceğiniz karar ne olursa olsun benim için yok hükmündedir, geçersizdir." dedi.

Önceki celselerde "reddihakim talebi" bir üst mahkemece de reddedilen sanıklar ve avukatları, bu gerekçelerle yeniden reddihakim talebinde bulundu.

İtirazların ardından, Mahkeme Başkanı savcıya söz verdi.

Savcı, "yargılamayı uzatma amaçlı olduğu" gerekçesiyle reddihakim taleplerinin reddi yönünde mütalaa sundu.

Mütalaa sırasında tutuklu sanık Barış Kurt'un avukatı Doç. Dr. Sinan Kocaoğlu, savcının mütalaasına itiraz ettiği için Başkan Güven "sataşma" gerekçesiyle avukat Kocaoğlu'nu polis eşliğinde salondan çıkarttırdı.

Mahkeme, yapılan işlemlerde herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını, Başkana, Emniyet müdürü tarafından koruma amaçlı araç tahsisinin de hizmetin gereği olduğu kararını vererek, reddihakim taleplerini reddetti.???????

Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bora Kaplan Davasında Davaya Devam Edildi - Son Dakika

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