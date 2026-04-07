Bora Kaplan Davasında Duruşma Devam Etti

07.04.2026 16:30
Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada duruşmaya devam edildi, sanıklar ve tanıklar ifade verdi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin istinafın bozma kararının ardından 76 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Müşteki sanıklar Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ise duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılım sağladı.

Duruşma öncesi bazı izleyiciler arasında tartışma yaşandı. Mahkeme heyetinin salona gelmesiyle söz alan Bora Kaplan, "Başkanım burada gri takım elbiseli bir şahıs var, insanları tahrik ediyor. Biz, sakin kalmaya çalışıyoruz." dedi.

Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozmamaları konusunda izleyiciler, sanıklar ve taraf avukatlarına uyarıda bulundu.

"Cevheri Güven ile iletişim kurdum"

Duruşma, sanık Serdar Sertçelik'in beyanlarıyla devam etti. Mahkeme başkanının, "Bora Kaplan ile en zaman tanıştın?" sorusunu yönelttiği Sertçelik, "Bora Kaplan ile tanışıklığımız, eğlence mekanı olduğu sürece dayanıyor. Sercan Keleş benim eski arkadaşımdı, Kaplan'ın mekanına Sercan ile gidip geliyorduk. O zamanlarda bir muhabbetim oldu ama samimi değildim. Sonra 2018'de market sahibi olduğu dönemde ticaret yaptığımız için samimiyetimiz ilerledi." cevabını verdi.

Yine mahkeme başkanının sorusu üzerine Sertçelik, Cevheri Güven ile iletişim kurduğunu anlatarak, "Ben Ankara'da vurulmuştum, onun üzerine benimle ilgili yayınlar yapmaya başladı. Ben de kendisiyle iletişime geçerek 'Yalan söylüyorsun, uydurma.' dedim. İnstagram'dan konuştum kendisiyle, başka da bir iletişimim olmadı. Gizli tanık olduğumu, kendimi ifşa edene kadar kimseye söylemedim." dedi.

Sertçelik, gizli tanık olma sürecinde şiddet ve baskı gördüğünü avukatına söyleyemediğini, söylediği takdirde bunun daha fazlasını göreceğinden endişelendiğini ileri sürerek, "Savcılık makamı bana normal bir prosedür uygulamadı. Ağabeyimle ilgili tehditler almıştım, kendimi savunacak psikolojide değildim." ifadelerini kullandı.

Sertçelik, "M7" kod adıyla verdiği gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, birleşen dosya ile ilgili savunmasını dosyayı incelemediği için ilerleyen aşamalarda yapmak istediğini söyledi.

"Savunma yapmayacağım"

Bunun üzerine mahkeme başkanı tutuklu sanık Bora Kaplan'a söz verdi.

Kaplan, savunma yapmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Neden savunma yapmayacağımın kayda geçmesini istiyorum. Benim avukatlarım dosya fotokopisini almak istiyorlar ama kalem vermiyor. Bunun benim avukatlarıma tebliğ edilmesi gerekmez mi? Nasıl çalışacağız bu şekilde? Elimizde olmayan evrakların üstünden nasıl savunma yapacağız? Biz sadece adalet istiyoruz. Bu zamana kadar sadece bizim aleyhimize konuşan insanlar dinlendi. Neden lehimize olanlar dinlenmiyor hiç? Dijital materyalleri almamız lazım. Bunlara ulaşmadan savunma yapamayız. Yeter ki çalışma yapabilecek imkanım olsun üstünde."

Duruşma, sanık beyanlarıyla devam ediyor.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan, Güncel, Suç, Son Dakika

