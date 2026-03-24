Boralar Timleri: Terörle Mücadelede Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boralar Timleri: Terörle Mücadelede Başarı

Boralar Timleri: Terörle Mücadelede Başarı
24.03.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'taki Boralar timi, zorlu tatbikatlarla terörle mücadeleye hazır durumda.

Türkiye genelinde pek çok terör operasyonunun yanı sıra yurt dışında başarıyla görev alan "Boralar" adlı timler, zorlu görevlere gerçeği aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor.

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına bağlı 200 subay, astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman onbaşıdan oluşan "Boralar", gerçeği aratmayan tatbikatlar yaparak her an göreve hazır bekliyor.

Pusu ve pusudan kurtulma eğitimlerinde üstün başarı gösteren komandolar, spor ve atışlardaki performanslarıyla dikkati çekiyor.

Anadolu Ajansı ekibi, Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı "Boralar" adlı timlerin tatbikatlarını görüntüledi.

Toplumsal olaylara müdahale ve meskun mahalde terör operasyonu tatbikatları gerçekleştiren jandarma komandolar, ayrıca Başçiftlik Kayak Merkezi'nde karla kaplı alanda iglo (kardan ev) yapma ve burada yaşama eğitimi aldı.

Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanı Binbaşı Selim Arslankıran, AA muhabirine, taburun 1995 yılında kurulduğunu, o günden bu yana "Boralar" ismiyle anıldığını söyledi.

"Boralar"ın vatan savunmasında çelikten iradeyle görev yaptığını belirten Arslankıran, "Birliğimiz yüksek disiplin anlayışı, ileri seviye eğitim ve modern harekat kabiliyetiyle her şart ve coğrafyada görev icra edebilecek donanıma sahiptir. Kurulduğu günden bugüne kadar Sur ve Nusaybin'de icra edilen hendek operasyonları başta olmak üzere Gabar'dan Doğubayazıt'a kadar ülkemizin birçok kritik bölgesinde terörle mücadele faaliyetlerinde aktif rol almıştır. Sadece güvenlik görevlerinde değil, milletimizin zor zamanlarında da devletimizin gücünü ve şefkatini temsil etmiştir." dedi."

"Şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik"

"Boralar"ın doğal afetlerde de görev yaptığına dikkati çeken Arslankıran, şöyle devam etti:"

"2021 Karadeniz sel felaketleri ile 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, özellikle Nurdağı bölgesinde yürütülen kritik arama-kurtarma çalışmalarında önemli görevler üstlenmişlerdir. Boralar için vatan savunması, yalnızca sınırlarımızla sınırlı değildir. Ülkemizin güvenliğinin başladığı her coğrafya görev anlayışımızın bir parçasıdır. Bu bilinçle şanlı bayrağımızı sınır ötesinde de gururla temsil ettik. Bu kapsamda 2019 ve 2022 yıllarında Suriye'nin Bab bölgesinde görev alarak, bölgenin huzur ve güvenliğinin tesisine yönelik stratejik faaliyetler icra ettik. Söz konusu görevler sırasında hem bölge halkının güvenliğine katkı sağlanmış hem de ülkemize yönelebilecek tehditler kaynağında bertaraf edilmiştir."

Arslankıran, "Boralar"ın en büyük başarısının görev yaptığı her bölgede tesis edilen huzur ve milletin güven duygusu olduğunu vurgulayarak, "Tokat ve çevresinin terör unsurlarından tamamen arındırılması, bölge halkının emniyet içinde yaşamını sürdürmesine sağlanan katkı, birliğimiz için en büyük onur kaynağıdır. Hendek operasyonlarında, yurt içi görevlerde sergilenen kararlılık, cesaret ve fedakarlık yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda vatan sevgisinin sahaya yansıyan göstergesidir. Boralar için başarı, verilen görevin eksiksiz yerine getirilmesi, devletin ve milletin emanetine sadakatle sahip çıkılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Güvenlik, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boralar Timleri: Terörle Mücadelede Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 12:29:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Boralar Timleri: Terörle Mücadelede Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.