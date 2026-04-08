Borç Krizi Derinleşiyor: Vatandaş ve İşletmeler Bankaların Kıskacında

Vatandaş, sanayici ve çiftçi borçla ayakta kalmaya çalışırken, toplam borç yükü 27 Mart haftasında bir önceki yıla göre yüzde 40 artışla 24 trilyon 545 milyar liraya yükseldi. Takipteki kredi miktarı ise yüzde 91 artışla 349 milyar liradan 666.6 milyar liraya fırladı. Bankalar artan riskle birlikte karşılıklarını yükseltti, takipteki alacaklar için ayrılan karşılıklar son bir yılda yüzde 93 artarak 500 milyar TL'yi aştı.

BDDK verilerine göre, reel sektörde borç ve batık kredi kamburu büyüyor. İmalat sanayinin kullandığı kredi 5.7 trilyona çıkarken, batık kredi miktarı yüzde 115 artışla 112 milyar 715 milyon liraya yükseldi. Tarım sektöründe çiftçilerin kullandığı kredi yüzde 41 artışla 1.3 trilyon liraya çıkarken, batık kredi miktarı yüzde 295 artışla 19 milyar 371 milyon liraya fırladı. İnşaat, toptan perakende ve enerji sektörlerinde de batık kredilerde önemli artışlar kaydedildi.

İktisatçı Prof. Dr. Mehmet Şişman, ekonominin bir iç borç krizine gebe olduğunu vurgulayarak, "İran savaşının etkilerini hissetmeye başladık. Dezenflasyon sürecindeydik, ekonomi zaten zor toparlanıyordu, şimdi toparlanmak daha da zorlaşacak. Özellikle bir iç borç krizi bekliyorum. Bu yazı atlatırız ama kışın işimiz zor" dedi. Şişman, gelir dağılımındaki bozulmayı çözmeden ekonomik sorunların zor olduğunu, borç yapılandırma ve servet vergisi gibi önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

BDDK verilerine göre, takipteki kredi hacmi bu yılın ilk üç ayında yüzde 15.3 artış gösterdi. Takipteki alacakların 273.5 milyar liralık kısmını bireysel krediler ve kredi kartı borçları oluşturdu, kredi kartı borçlarında yüzde 94.1'lik artış dikkat çekti. Bu durum, hane halkının artan yaşam maliyetleri karşısında borç yükünün ağırlaştığını ortaya koyuyor.