Artvin'de, Borçka ilçe merkezine inen ayı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Ormanlık alandan gece saatlerinde Aydınlar Mahallesi'ne gelen ayı, bir süre mahallede park halindeki arabaların arasında dolaştı.
Ayı, çevredeki köpek havlamalarının ardından gözden kayboldu.
Ayının yol ve otopark alanında dolaştığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Güncel › Borçka'da Ayı Sokakta Görüntülendi - Son Dakika
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