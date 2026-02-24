Bordo Üniversitesi'nde İslamofobik Yazılar - Son Dakika
Bordo Üniversitesi'nde İslamofobik Yazılar

24.02.2026 18:11
Bordo Üniversitesi'nde duvarlara Müslüman karşıtı yazılar yazıldı, öğrenciler tepki gösterdi.

Fransa'nın güneyindeki Bordo kentindeki üniversitede duvarlara Müslüman karşıtı (İslamofobi) yazılar yazıldığı bildirildi.

Bordo Belediye Başkan Adayı Nordine Raymond, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bordo Üniversitesi'nde duvarların adam öldürmeye teşvik eden ve Gazze'deki soykırımı haklı çıkarmaya yönelik yazılarla dolduğunu belirtti.

Sud Ouest gazetesinin haberine göre, öğrenciler, Bordo Üniversitesi'nde bazı duvarlara yazılan İslamofobik yazıları dün tespit ederken, söz konusu yazılarla solcular da hedef alındı.

Üniversitede Filistin'e destek amacıyla 2025'te tasvir edilen duvar resminin altına ise Gazze'deki soykırımla ilgili "Hak edilmiş bir soykırım" ve "Hepsi yansın" ifadeleri yazıldı.

Yaklaşık 70 öğrenci söz konusu yazıları kapatmak için üzerlerini boyadı.

Üniversite, bu aşamada konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.

Mulhouse'da posta kutularına dağıtılan ırkçı broşürler hakkında soruşturma

Öte yandan, Ici Alsace medyasının haberine göre, Mulhouse kentinde bu ay farklı posta kutularına ırkçı ve Yahudi karşıtı yazıların olduğu broşürler bırakıldı.

Mulhouse savcılığı konuyla ilgili "ırka dayalı nefrete ve ayrımcılığa teşvik" yanı sıra "savaş suçu ve insanlığa karşı suç" suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Broşürleri tasarlayan ve aşırı sağla bağlantısı olan Fransız vatandaşının kimliği tespit edildi. Söz konusu kişinin, emniyet tarafından tanınan bir isim olduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

