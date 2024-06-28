Borneo Filleri Tehlike Altındaki Türler Listesine Alındı - Son Dakika
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Borneo Filleri Tehlike Altındaki Türler Listesine Alındı

Güneydoğu Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan Borneo fillerinin nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesine alındığı bildirildi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Borneo fillerini tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listeye dahil etti. Borneo fillerinin habitatları, palm yağı endüstrisinde kullanılan ağaçlar nedeniyle tahrip ediliyor. Bu filler, yemek arayışı için insanların yerleşim alanlarına girip zarar vermeleri nedeniyle öldürülebiliyor. Borneo filleri, habitatlarının yok olması dışında zehirli tarım kimyasallarına maruz kalıyor veya dişleri için avlanıyor. Koruma çalışmaları sayesinde neslinin tükenmekten kurtulma şansının bulunduğu belirtiliyor.

28.06.2024 12:53
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Güneydoğu Asya'daki Borneo Adası'nda bulunan "Borneo fillerinin" nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesine alındığı bildirildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN), Borneo fillerini tehlike altındaki türlerin yer aldığı kırmızı listeye dahil etti.

Asya fillerinden yaklaşık bir metre daha kısa Borneo fiilleri, dünyanın yaşayan en küçük fil türü olarak biliniyor. Doğada yaklaşık 1000 civarında kaldığı değerlendirilen Borneo fillerinin habitatları, palm yağı endüstrisinde kullanılan ağaçlar nedeniyle tahrip ediliyor.

Doğal yaşam alanları yok olan bu filler, yemek arayışı için insanların yerleşim alanlarına girip zarar vermeleri nedeniyle öldürülebiliyor. Borneo filleri, habitatlarının yok olması dışında zehirli tarım kimyasallarına maruz kalıyor veya dişleri için avlanıyor.

Galler'deki Cardiff Üniversitesi'nden vahşi yaşam biyoloğu Benoit Goossens, bu fillerin kırmızı listeye alınmasının koruma çalışmalarına yardımı artırabileceğini ifade etti.

Ayrıca insanların bilinçlenmesine de yardımcı olabileceğine dikkati çeken Goossens, koruma çalışmaları sayesinde neslinin tükenmekten kurtulma şansının bulunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Borneo Adası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borneo Filleri Tehlike Altındaki Türler Listesine Alındı - Son Dakika

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