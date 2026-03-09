Bornova'da Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Bornova'da Kadınlar Günü Etkinlikleri

09.03.2026 10:48  Güncelleme: 12:00
Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sanat, üretim ve dayanışmayı bir araya getiren üç ayrı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bornova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla konser, sergi ve kadın üreticilerin yer aldığı Hediyelik Eşya Günleri olmak üzere toplam üç etkinlik düzenledi. Konserden sergiye, kadın üreticilerin desteklendiği etkinliklerden söyleşilere kadar uzanan programlarla Bornova'da kadın emeği ve yaratıcılığı öne çıkarıldı.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların toplumsal yaşamın her alanında daha güçlü yer alması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Kadınların emeğini, sanatını ve sözünü görünür kılmak yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biridir. Bornova'da eşitlikçi bir kent yaşamı için kadınlarla birlikte üretmeye ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Kadınların korosu sahnedeydi

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Kadınların Korosu Konseri", Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Sosyal Tesisleri Nedret Güvenç Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Şef Selda Kesgi yönetimindeki koro, izleyicilere keyifli bir müzik akşamı yaşatırken, koroya eşlik eden halk oyunları ekibinin koreografi düzenlemeleri Metehan Turan tarafından hazırlandı. Kadınların sanat yoluyla bir araya geldiği konser, izleyicilerden büyük ilgi gördü ve 8 Mart'ın dayanışma ruhunu sahneye taşıdı.

"Kibele" sergisi kadınların yaratıcı gücünü yansıttı

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Kibele Seramik Sergisi", Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Küratörlüğünü Ali Temel Köseler'in üstlendiği sergide, kadın figürü ve üretkenliğini simgeleyen eserler yer aldı. Sergi, antik çağların ana tanrıça simgesi Kibele'den ilham alarak kadınların üretim gücünü sanatla buluşturdu.

Kadın üreticilere destek: Hediyelik Eşya Günleri

Bornova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Hobi ve Beceri Edindirme Kursu kursiyerlerinin hazırladığı ürünler Hediyelik Eşya Günleri kapsamında Büyükpark'ta Bornovalılarla buluştu. El emeği ürünlerin sergilendiği etkinlikte kadın üreticiler hem ürünlerini tanıtma hem de ekonomik olarak güçlenme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

