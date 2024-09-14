Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Amatör Spor Kulüplerine Destek - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Eşki'den Amatör Spor Kulüplerine Destek

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya gelerek spor yatırımları hakkında bilgi verdi ve iş birliğine önem verdiklerini vurguladı.

14.09.2024 10:32  Güncelleme: 13:20
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki amatör spor kulüplerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Eşki, "Bizim amacımız daha fazla Bornovalıya daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak. Bu doğrultuda amatör kulüplerimizle iş birliğine büyük önem veriyoruz" dedi.

Başkan Eşki, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar ve Futbol Bornova Kulüpler Birliği Başkanı Mustafa Yılmaz ile bir araya geldi. Buluşmada Eşki, Bornova halkının öncelikli taleplerine yanıt verdiklerini belirterek, "Vatandaşların en önemli taleplerinden biri yol sorunuydu, biz de bu konuda çözümler ürettik. Şimdi sırada spor yatırımları var. İlk olarak Doğanlar Sahası'nı resmi maç oynanabilecek standartlara getireceğiz. Yunus Emre, Evka-4 ve Yeşilçam'da halı saha projelerimiz de hızla hayata geçecek" dedi.

Amatör spor kulüplerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutma konusunda kritik bir rol oynadığını vurgulayan Başkan Eşki, "Bizim amacımız daha fazla Bornovalıya daha iyi şartlarda spor yapma imkanı sunmak. Bu doğrultuda amatör kulüplerimizle iş birliğine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

35 numaralı forma hediye edildi

Toplantının sonunda Başkan Eşki'ye, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Efkan Muhtar tarafından isminin yazılı olduğu 35 numaralı forma hediye edildi. Muhtar, Bornova'nın İzmir'de en çok amatör kulübün bulunduğu ve en fazla amatör maçın oynandığı ilçe olduğunu hatırlatarak, "Bugüne kadar yaptığınız çalışmaları takdirle takip ettik. Spor alanında da önemli projelere imza atacağınıza olan inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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