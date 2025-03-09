Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kent Lokantaları'nda Çalışmaları Denetledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kent Lokantaları'nda Çalışmaları Denetledi

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan ayı dolayısıyla açılan 3 Kent Lokantası'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Eşki, mutfakta çalışan emekçilere teşekkür ederek, Ramazan'da paylaşmanın önemine vurgu yaptı ve Makedonya göçmenleri ile sahur yaptı.

09.03.2025 11:33  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin açtığı 3 Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinin açtığı 3 Kent Lokantası'nda çıkan yemekler ile Metro çıkışındaki sıcak çorba ikramını hazırlayan Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi ardından da Makedonya göçmenleri ile sahur yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan ayı dolayısıyla Bornova Belediyesinin açtığı 3 Kent Lokantası'nda çıkan yemekler ile Metro çıkışındaki sıcak çorba ikramını hazırlayan Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Eşki, mutfakta çalışan emekçilere kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eşki, "Kent Mutfağımızda her sabah binlerce vatandaşımıza sıcak bir çorba sunuyoruz. Ramazan'da paylaşmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Burada emek veren arkadaşlarımız, Bornovalıların güne sağlıklı ve sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Onların emeği, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli yapı taşlarından biridir" diye konuştu.

Başkan Eşki, ardından İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin üyeleriyle yaptığı sahur programına katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Eşki, Ramazan'ın dayanışma ruhunu büyüten en özel zamanlardan biri olduğunu vurguladı. Dernek Başkanı Mazlum Mehmetoğlu, Başkan Eşki'ye katılımından dolayı teşekkür ederken, bu tür buluşmaların toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını belirtti.

Kaynak: ANKA

Kent Lokantası, Yerel Haberler, Makedonya, Ömer Eşki, Politika, Güncel, Emekçi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kent Lokantaları'nda Çalışmaları Denetledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım

18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
17:53 Ece Gürel’in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı Ece Gürel'in kaybolmadan önce yaptığı son paylaşımlar ortaya çıktı
17:08 Suriye’deki son durumu bizzat Şara anlattı Esad amacına ulaşamadı Suriye'deki son durumu bizzat Şara anlattı! Esad amacına ulaşamadı
15:27 ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu ABD gizli servisi, Beyaz Saray yakınlarında silahlı bir kişiyi vurdu
15:11 Kararsızlar Partisi kuruluyor Gürsel Tekin’den ilk açıklama Kararsızlar Partisi kuruluyor! Gürsel Tekin'den ilk açıklama
10:51 Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi
10:51 Bakanlık yüzlerce personel alacak Bakanlık yüzlerce personel alacak
10:40 Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti Robot süpürgeyi, satın aldığı mağazanın önünde paramparça etti
10:17 Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı ilçeden gelen görüntü korkunç
09:55 Ronaldo’nun ’’Çok çirkinsin’’ dediği ’’Adanalı Ronaldo’dan’’ cevap geldi Ronaldo'nun ''Çok çirkinsin'' dediği ''Adanalı Ronaldo'dan'' cevap geldi
09:48 Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya tepki yağıyor Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor
09:41 Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı Metro seferlerine 8 Mart engeli, bazı istasyonlar kapatıldı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:22 8 Mart Kadınlar Günü’nde CHP’li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım 8 Mart Kadınlar Günü'nde CHP'li başkandan skandal: Şunu dışarı atalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 18:36:03. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kent Lokantaları'nda Çalışmaları Denetledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.