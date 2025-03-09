Bornova Belediye Başkanı Eşki, Kent Lokantaları'nda Çalışmaları Denetledi

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi'nin açtığı 3 Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinin açtığı 3 Kent Lokantası'nda çıkan yemekler ile Metro çıkışındaki sıcak çorba ikramını hazırlayan Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi ardından da Makedonya göçmenleri ile sahur yaptı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ramazan ayı dolayısıyla Bornova Belediyesinin açtığı 3 Kent Lokantası'nda çıkan yemekler ile Metro çıkışındaki sıcak çorba ikramını hazırlayan Kent Lokantası'nda yapılan çalışmalarını yerinde denetledi.

Başkan Eşki, mutfakta çalışan emekçilere kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Eşki, "Kent Mutfağımızda her sabah binlerce vatandaşımıza sıcak bir çorba sunuyoruz. Ramazan'da paylaşmanın önemini daha iyi anlıyoruz. Burada emek veren arkadaşlarımız, Bornovalıların güne sağlıklı ve sıcak bir başlangıç yapmasını sağlıyor. Onların emeği, bizim sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli yapı taşlarından biridir" diye konuştu.

Başkan Eşki, ardından İzmir Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği'nin üyeleriyle yaptığı sahur programına katıldı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Eşki, Ramazan'ın dayanışma ruhunu büyüten en özel zamanlardan biri olduğunu vurguladı. Dernek Başkanı Mazlum Mehmetoğlu, Başkan Eşki'ye katılımından dolayı teşekkür ederken, bu tür buluşmaların toplumun farklı kesimlerini bir araya getirdiğini ve kaynaştırdığını belirtti.