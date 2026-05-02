Bornova Belediye Başkanı Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde İncelemelerde Bulundu

02.05.2026 10:03  Güncelleme: 12:05
(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle gezileri kapsamında Yeşilçam Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Harita üzerinden bölgeye yönelik projeleri anlatan Eşki'ye, Muhtar Hamdi Şengül de eşlik etti. Başkan Eşki, hizmetleri yerinde tespit ederek katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yatırım ve hizmetleri yerinde belirlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle gezilerine Yeşilçam Mahallesi ile devam etti. İlgili bürokratlarla birlikte sahaya inen Başkan Eşki, bölgedeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Yerinde tespit birebir temas

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Eşki, Bornovalıların talep ve önerilerini dinledi. Samimi diyalogların öne çıktığı ziyarette, mahalle halkı da ihtiyaçlarını doğrudan iletme fırsatı buldu.

Gezi sırasında haritayı açarak bölgeyle ilgili planlarını inceleyen Başkan Eşki, yapılması planlanan çalışmalar ve projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Altyapıdan çevre düzenlemelerine kadar birçok konuda değerlendirmeler yapıldı. Mahalle gezisinde Hamdi Şengül de Başkan Eşki'ye eşlik etti. Yerel yönetim ile mahalle temsilciliği arasındaki iş birliği, ziyaret boyunca güçlü bir şekilde yansıtıldı.

Başkan Eşki: "Ortak akılla yönetiyoruz"

Başkan Eşki, mahalle ziyaretlerinin önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en doğru şekilde anlamanın yolu sahada olmaktan geçiyor. Ortak akıl ve katılımcı anlayışla Bornova'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
