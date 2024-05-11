Bornova Belediye Başkanı Esnaf Odaları Temsilcileriyle Buluştu

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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'daki esnaf odaları temsilcileriyle buluştu. Amaçlarının sokakları, caddeleri ve iş yerlerini İzmir'e ve Bornova'ya yakışır hale getirmek olduğunu belirten Başkan Eşki, "Seyyar satıcılarla mücadeleden kaldırım işgallerinin kaldırılmasına kadar esnafımız ile uyum içinde çalışıp hep birlikte fayda elde edeceğiz. Böylece Bornova kazanacak" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova'daki esnaf odalarının temsilcileriyle Dramalılar Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Hem esnaf hem de Bornovalılar için daha yaşanabilir bir kent yaratmaya çalıştıklarının altını çizen Eşki, "Amacımız İzmir'e ve Bornova'ya yakışan sokaklar, caddeler, dükkanların olduğu bir Bornova'yı oluşturmak. Seyyar satıcılarla mücadeleden kaldırım işgallerinin kaldırılmasına kadar esnafımız ile uyum içinde çalışıp, hep birlikte fayda elde edeceğiz. Medeni bir yaşam için işgallere izin vermeyeceğiz. Bu anlayışla biz üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getireceğiz. Ancak bu süreçte esnafımızdan ve odalarımızdan da üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini isteyeceğiz" diye konuştu.

MOLOZ BERTARAF TESİSİ GELİYOR

Bugüne kadar molozların doğru şekilde bertaraf edilmesiyle ilgili kalıcı bir çözüm bulunamadığına dikkat çeken Başkan Eşki, "Kısa bir süre içinde moloz bertaraf tesisisin kurulması için önemli bir kaynak ayırarak çalışmalarımıza başlayacağız. Molozları burada yapılacak işlemlerle ekonomiye kazandırırken, yine de tesisimizden yararlanmak yerine eskisi gibi doğayı ve kentimizi kirletecek şekilde davrananlar için önlemlerimizi sıkı bir şekilde alacağız" dedi.

"DOĞRUDAN BELEDİYEYE GELİN"

Bornova'da faaliyet gösteren esnafın ruhsatlarını daha kolay alabilmesi için süreçleri hızlandıran çalışmalar da yapacaklarını belirten Eşki, "Başta ruhsat olmak üzere esnafın, belediyedeki bürokratik işlemleri için doğrudan başvurularını yapmaları yetecek. Esnafımızın iş takipçileriyle işlem yapmasına gerek yok. Biz zaten tüm Bornovalıların olduğu gibi esnafımızın da yanındayız" ifadelerini kulalndı.

ÇALIŞMALAR ANLATILDI

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer'in denetim, ruhsat, seyyar satıcı ve kaldırım işgallerinin önlenmesine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi verdiği toplantıda, esnaf temsilcileri de yaşadıkları sorunları ve belediyeden beklentilerini anlattı.