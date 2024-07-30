Bornova Belediye Başkanı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yurt dışı ihracat rakamlarıyla ayakkabı sektörünün lokomotifi olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Site Başkanı Süleyman Özcan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Eşki, site sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm için çalışma sözü verdi.

30.07.2024 11:29  Güncelleme: 12:55
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yurt dışı ihracat rakamlarıyla ayakkabı sektörünün lokomotifi olan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Site Başkanı Süleyman Özcan ve yöneticilerle bir araya geldi. Başkan Eşki, site sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi, çözüm için çalışma sözü verdi.

Belediye Başkanı Eşki, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi içinde Başkanı Özcan ve yönetim kurulu üyeleriyle inceleme yaptıktan sonra temizlik, yol ve çevre düzenlemesi sorunlarının kısa sürede çözüleceğini belirterek, "İlçemizdeki yol sorunlarını ortadan kaldırmak amacıyla bütçemizin önemli bir bölümünü bu alandaki çalışmalara ayırıyoruz. Bu doğrultuda bölgedeki yolları da mutlaka yenileyerek çevre düzenlemeleri yapacağız" dedi.

Çevre temizliği ve sanayi atıkları

Site içinde ve çevresinde yaşanan en önemli sorunun temizlik olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, "Bu çok hassas bir konu; çünkü çöplerin çoğu bizim sorumluluk alanımız dışında olan bertaraf edilmesi gereken sanayi atığı. Bunun için işletmelerin çevreye karşı duyarlı olması ve yasalara uyması gerekiyor. Sizlerin de şikayetçi olduğu bu tablonun önüne geçmek için denetimlerimizi sıklaştıracağız, kimsenin çevreyi kirletmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Başkan Özcan'dan teşekkür

Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Başkanı Süleyman Özcan, ziyareti nedeniyle Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'ye teşekkür etti. Özcan, Başkan Eşki'nin çözüm odaklı yaklaşımının site için büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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