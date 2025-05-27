Bornova Belediye Başkanı, Mahalle Meclisi Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı, Mahalle Meclisi Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

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27.05.2025 09:58  Güncelleme: 11:07
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Bornova Belediye Başkanı, Mahalle Meclisi Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu
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Bornova Kent Konseyi'nin düzenlediği Mahalle Meclisleri toplantısında, Belediye Başkanı Ömer Eşki, vatandaşlarla bir araya gelerek diyalog kurmanın önemine vurgu yaptı. Toplantıda, yerel yönetim anlayışı ve afetlere hazırlık konuları ele alındı.

(İZMİR)- Bornova Kent Konseyi'nin başlattığı Mahalle Meclisleri'nin ilkine katılan Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Olabildiğince vatandaşlarla buluşmaya çalışacağız. Konseyimizin düzenlediği programlara elimizden geldiğince katılmaya gayret edeceğiz. Amacımız, sadece konuşmak değil, burada vakit geçirerek doğrudan sizlerle diyalog kurmak" dedi.

Bornova Kent Konseyi'nin katılımcı yerel yönetim anlayışıyla başlattığı Mahalle Meclisleri'nin ilki, Kazım Dirik Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Eşki de katılarak mahalle sakinleriyle kahvaltı yaptı, sorunlarını dinledi. Toplantının ana gündemini afetlere hazırlık konusu oluşturdu. Bornova Kent Konseyi Başkanı Doğan Baran Mengüş, Kazım Dirik Mahallesi'nin Bornova'nın depreme en dayanıksız bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu nedenle afet temalı bir toplantı yapmak istediklerini ifade etti.

"Olabildiğince vatandaşlarla buluşmaya çalışacağız"

Kazım Dirik Mahallesi'nin büyüklüğüne dikkat çeken Eşki, "Bu mahalle toplantılarının ilki. Olabildiğince vatandaşlarla buluşmaya çalışacağız. Konseyimizin düzenlediği programlara elimizden geldiğince katılmaya gayret edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum. Amacımız, sadece konuşmak değil, burada vakit geçirerek doğrudan sizlerle diyalog kurmak" dedi.

Mahalle destek ekipleri kuruluyor

Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü Sinan ise "Depremler nedeniyle geçmişte büyük acılar yaşadık. Başkanımızın önceliklerinden biri olan afetlere hazırlık kapsamında, her mahallede afet sonrası destek ekipleri kurmak için yola çıktık. Bu doğrultudaki ilk adımı Kazım Dirik Mahallesi'nde atıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Ömer Eşki, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı, Mahalle Meclisi Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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