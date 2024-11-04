Bornova Belediyesi 2.500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediyesi 2.500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği Sağlıyor

Bornova Belediyesi, eğitimde eşit fırsatlar sunmak amacıyla BELGEM aracılığıyla 2.500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği veriyor. Öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde ders desteği ve rehberlik hizmetleri sunuluyor.

04.11.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Eğitimde eşit fırsat vizyonuyla hareket eden Bornova Belediyesi, Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi (BELGEM) aracılığıyla 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor.

Bornova Belediyesi, gençlerin eğitimde eşit fırsatlara erişmesi için Bornova Belediyesi Gençlik Merkezi (BELGEM) aracılığıyla 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz eğitim desteği sağlıyor. Çamdibi Merkez'in yanı sıra Naldöken ve Pınarbaşı şubelerinde yürütülen programlarla Bornova'nın dört bir yanına yayılan BELGEM, öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor.

Sınıf seviyelerine özel eğitim programı

BELGEM şubelerinde 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine; Çamdibi Merkez'de ise 6., 7., 8., 10., 11. ve 12. Sınıflarla birlikte mezun gruplara eğitim desteği sunuluyor. Öğrencilere, müfredatta yer alan her dersin yaprak testleri dağıtılarak, sınavlara hazırlık sürecinde kapsamlı destek sağlanıyor.

Tüm derslerde destek

Ortaokul düzeyindeki öğrencilere Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce dersleri; lise 10, 11 ve 12. Sınıflar ile mezun gruplara ise Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri sunuluyor.

Takip sistemi ve rehberlik hizmetleri

BELGEM'de eğitim alan öğrenciler, BİLSA-OKULSİS Programı sayesinde ders programlarına, devamsızlık durumlarına ve sınav sonuçlarına kolayca ulaşabiliyor. Ayrıca, her ay düzenlenen deneme sınavları ve Rehberlik Servisi desteği ile öğrencilerin başarı durumları titizlikle takip ediliyor.

"Gençlerimizin yanındayız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BELGEM ile sundukları eğitimin önemine vurgu yaparak, "Her gencimizin eşit eğitim olanaklarına ulaşması için sorumluluk alıyoruz. Eğitim kalitesini artırarak gençlerimizi bilgiyle donatmak, onların geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. BELGEM sayesinde Bornovalı öğrencilerin yanında olmaktan ve onların geleceğe güçlü adımlarla yürümelerine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi 2.500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Batman’da polise yumruklu saldırı Ortalık bir anda savaş alanına döndü Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü
11:40 Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun’un ilk hamlesi Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Tuncay Akkoyun'un ilk hamlesi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen’e silahlı saldırı Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı
09:31 Ekim ayı enflasyonu belli oldu Ekim ayı enflasyonu belli oldu
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
18:56 Çorum’daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu
18:52 Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke istifa etti
18:15 Mourinho’dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket Mourinho'dan sahanın ortasında Trabzonsporluları çıldırtan hareket
18:09 Jose Mourinho’dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme Jose Mourinho'dan Trabzonspor maçı öncesi ilginç benzetme
18:02 Ankara’da “Ebru Gündeş konseri“ krizi Mansur Yavaş’a bir tepki de Özgür Özel’den Ankara'da "Ebru Gündeş konseri" krizi! Mansur Yavaş'a bir tepki de Özgür Özel'den
17:39 Çanakkale Boğazı’nda gemilere transit geçiş yasağı Çanakkale Boğazı'nda gemilere transit geçiş yasağı
17:05 Okan Buruk, Hakim Ziyech’i kovmaktan beter etti Okan Buruk, Hakim Ziyech'i kovmaktan beter etti
16:50 Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti Sokak röportajında gözü dönen muhabir, tekme tokat kavga etti
16:37 Real Madrid’de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti Real Madrid'de kritik zirve: Arda Güler, Carlo Ancelotti ile yüzleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 12:24:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi 2.500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim Desteği Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.