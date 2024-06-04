Bornova Belediyesi Atıl Durumdaki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Atıl Durumdaki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye meclisinin haziran ayı olağan toplantısında belediyeye ait olan ancak kullanılmayan çeşitli taşınmazların satışı ile ilgili yetki aldı. Atıl durumdaki hiçbir malın Bornovalılara fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Eşki, yatırımlar yapmak ve ihtiyaç sahiplerine sosyal destekleri arttırmak için taşınmazları açık ihale ile satacaklarını belirtti.

04.06.2024 11:50
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye meclisinin haziran ayı olağan toplantısında belediyeye ait olan ancak kullanılmayan çeşitli taşınmazların satışı ile ilgili yetki aldı. Atıl durumdaki hiçbir malın Bornovalılara fayda sağlamayacağını vurgulayan Başkan Eşki, "Bizler Bornova'ya hizmet için geldik. İhtiyaç duyarsak taşınmazları açık ihale ile satacak, elde edeceğimiz gelirle başta yolların yenilenmesi olmak üzere yatırımlar yapacak, ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz sosyal destekleri arttıracağız" dedi.

Bornova Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısı yapıldı. Toplantıda Bornova Belediyesi'ne ait 18 taşınmazın satışı gündeme geldi. Satışa ilişkin maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve hükümet tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri neticesinde nasıl bir mali tablo ile karşılaşacaklarını öngörmenin mümkün olmadığını öne süren Başkan Eşki, "Kasamızda para var ama yarın neyle karışılacağımızın garantisi yok. Ben hayatım boyunca özelleştirmelere karşı oldum ama yatırım için ihtiyacımız olursa taşınmazları açık ihale ile satacağız. Bu yerlerin bazılarında işgal olduğunu da tespit ettik, onların 5 yıllık ecri misil bedellerini de talep edeceğiz" dedi.

"Vatandaş bizden hizmet bekliyor"

Bornova'ya hizmet için göreve geldiklerini söyleyen Başkan Ömer Eşki, "Vatandaş bizden yatırım ve hizmet bekliyor. Yoğun biçimde yol çalışması yapacağız ama sadece bir tane beton mikserimiz var. Bu yetmez. Bizim Bornova'da en az üç miksere, finişere, çok sayıda kamyona ihtiyacımız var. Park ve bahçeler için malzemelere ihtiyacımız var. Ağır ekonomik şartlar altında ezilen ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz sosyal destekleri arttırmamız gerekiyor. Bunun için Kent Market'ler açacağız. Bizim hizmet için paraya, ek tedbirlere ihtiyacımız var. Bu doğrultuda tüm imkanları masaya yatırıyoruz. Keşke faizler bu kadar yüksek olmasaydı da kredi çekebilseydik. Tüm zorluklara rağmen vatandaşlarımıza hak ettiği hizmeti vereceğiz. Bu nedenle işe yaramayan taşınmazları kaynağa dönüştürerek Bornovalılar için kullanacağız" diye konuştu.

Sürpriz doğum günü kutlaması

Meclisin sonunda Başkan Ömer Eşki'nin 38. yaş günü de kutlandı. Başkan Eşki, sürpriz doğum günü pastasını Eşi Beste Eşki, Kızı Asya Tuna ve meclis üyeleriyle birlikte kesti.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Atıl Durumdaki Taşınmazları Satışa Çıkarıyor - Son Dakika

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