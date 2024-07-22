Bornova Belediyesi, Azerbaycan'ın Sumqayıt kentiyle kardeş belediye olmak için görüşmeler yaptı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Azerbaycan'ın Sumqayıt kentiyle kardeş belediye olmak için görüşmeler yaptı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Azerbaycan'ın Sumqayıt kentiyle kardeş belediye olmak için görüşmelerde bulundu. İki ülkenin ortak değer, kültür ve tarihe sahip olduğunu vurgulayan Eşki, kardeş şehir ilişkisinin uluslararası alanda Bornova için bir ilki gerçekleştireceğini belirtti.

22.07.2024 14:11
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(İZMİR) -Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Avrupa dışında bir kentle kardeş belediye olmak için Azerbaycan'ın Sumqayıt kentinin yerel yöneticileriyle bir araya geldi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ardından ülkenin ikinci büyük kenti olan Sumqayıt'la kardeş şehir olmak için Sumqayıt Şehri Vali Yardımcısı Samador Teymur ve Sumqayıt Belediye Başkanı Orxan Adıgözalzada ile de bir araya geldi.

İki ülkenin ortak değer, kültür ve tarihe sahip olduğunu vurgulayan Eşki, "Tek millet iki devlet olduğumuz Can Azerbaycan ile kurduğumuz diyalog gelişerek sürecek. Bornova olarak 10'u Türkiye dışından olmak üzere 25 kardeş kentimiz var. Avrupa dışından bir kentle kardeş şehir ilişkimiz yok. Sayın Vali ve Belediye Başkanı ile çok samimi ve verimli bir buluşma gerçekleştirdik. Arzum; önümüzde kısa zaman içinde kardeş şehir olma yolundaki süreci başlatarak uluslararası alanda daha etkin bir Bornova için bir ilki gerçekleştirmek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Azerbaycan, Ömer Eşki, Politika, Güncel, Son Dakika

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