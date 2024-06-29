Bornova Belediyesi, Bornovalılara psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi, Bornovalılara psikolojik destek sağlıyor

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Bornova Belediyesi, ekonomik sıkıntılar, zorlaşan kent hayatı veya aile içi sorunlar yaşayan Bornovalıların yardımına psikolojik destekle koşuyor. Bornova Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü'nde görev yapan uzman psikologlar, zor koşullarla baş etmekte zorlanan Bornovalılara birebir görüşmeler yaparak destek olurken, Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Her alanda Bornovalının yanındayız' dedi.

29.06.2024 11:16  Güncelleme: 12:26
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, ekonomik sıkıntılar, zorlaşan kent hayatı veya aile içi sorunlar yaşayan Bornovalıların yardımına psikolojik destekle koşuyor. Bornova Belediyesi Kadın Aile Müdürlüğü'nde görev yapan uzman psikologlar, zor koşullarla baş etmekte zorlanan Bornovalılara birebir görüşmeler yaparak destek olurken, Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Her alanda Bornovalının yanındayız" dedi.

Yapılan başvuruların çoğu mesleki ve bireysel problemler, kişilerarası ilişkiler, duygu-durum problemleri, kaygı bozuklukları, ekonomik yaşamın zorluklarına bağlı stres ve aile içi iletişim sorunlarından oluşuyor. Bornova'da çok sayıda öğrenci bulunmasından dolayı akademik problemler ve uyum problemleri de destek talepleri arasında öne çıkıyor.

Aile ve çocuklar da faydalanıyor

Psikolog ekibi içinde aile terapisi ve çocuk-ergen psikolojisi alanında çalışanlar da bulunuyor. Aile terapistleri, aile üyeleriyle birlikte veya bireysel olarak görüşmeler yaparak aile içi iletişim sorunları, çocuk ve ebeveyn danışmanlığı gibi alanlarda destek sağlıyor. Çocuklarda, danışanın yaşına uygun iletişim yöntemleri kullanılıyor. Psikologlar, oyunlar, oyuncaklar, hikayeler ve resimler aracılığıyla çocukların duygularını ve problemlerini tespit ederek bu problemlerle nasıl başa çıkacakları konusunda destek oluyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalıların mutluluğu ve huzuru için her alanda yanlarında olduklarını hatırlatarak, "Maalesef yaşam koşulları ve kent hayatı giderek zorlaşıyor. Öğrencilerimizin derslerle, sınav stresiyle ve uyum sorunlarıyla başa çıktığını biliyoruz. Aile içi iletişim, zorlaşan yaşam koşulları nedeniyle giderek bozuluyor. Alanında uzman psikologlardan oluşan ekibimiz, böyle bir ortamda Bornovalılara destek olmak ve zor koşullarla baş etmelerine yardımcı olmak için çalışıyor" dedi.

Psikolojik destek almak isteyen Bornovalılar, 0 (232) 999 29 29 numaralı hattı arayarak Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlanıp talep oluşturabiliyorlar. Ardından psikologlar randevu tarihini belirleyerek bilgi veriyorlar.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi, Bornovalılara psikolojik destek sağlıyor - Son Dakika

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