Bornova Belediyesi Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

(İZMİR)- Bornova Belediyesi'nin 61. Kütüphane Haftası etkinlikleri, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bornova Şubesi işbirliğiyle Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiyle başladı. Yazar Aydın Şimşek, edebiyatın yaratıcı sürecini ve okumanın gücünü katılımcılarla paylaştı.

"Kopuk ve Hiç" başlıklı romanı üzerinden yazma sürecini anlatan Aydın Şimşek, sanatın ve edebiyatın içinde bulunduğumuz travmatik sürece bir itiraz biçimi olduğunu vurguladı. Şimşek, "Bir yazarın kendini ifade etme biçimleri sınırlıdır. O yüzden ben 'bence' diye başlayıp 'bence' diye bitiriyorum. Çünkü ben yazmaya çalışan birisiyim, yazar değilim. Yazan kişiden yazan kişiye doğru bir evrim geçiriyoruz. Sanat ve edebiyat, toplumsal çölleşmeye karşı en güçlü direnç noktalarından biridir" diye konuştu.

Söyleşinin moderatörlüğünü yapan ADD Bornova Şubesi yöneticisi ve emekli edebiyat öğretmeni Nilgün Beydilli, katılımcılarla birlikte okumanın gücü üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Başkan Eşki: "Aydınlanmanın yolu kitaplardan geçer"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kütüphane Haftası'nın önemini şu sözlerle vurguladı: "Bilginin, düşüncenin ve aydınlanmanın en güçlü kaynağı kitaplardır. Okumak, düşünmek ve sorgulamak, özgür bir toplumun temelidir. Bu yüzden Bornova'da kütüphanelerimizi daha aktif hale getiriyor, kültürel etkinlikleri artırıyoruz. Yazarlarımızı, okurlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Kütüphane Haftası'nı bu anlamlı etkinliklerle kutlamak bizim için büyük bir mutluluk"

Hafta boyunca edebiyat etkinlikleri sürecek

Bornova Belediyesi'nin Kütüphane Haftası kapsamında Atatürk Kitaplığı'nda gerçekleştireceği etkinlikler şöyle:

8 Nisan Pazar: Eğitimci Yazar Tezcan Özbey ile Hacivat ve Karagöz Kitabı söyleşisi

9 Nisan Çarşamba: Yazar Hande Baba ile Öykü Atölyesi

12 Nisan Cuma: Sayra- Çınar Kütüphane Haftası Şenliği