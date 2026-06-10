Bornova'da Atıl Arazilerde Tarım Yapılacak: Ürünler Kent Manav ve Kent Lokantaları'nda Ücretsiz Dağıtılacak

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 7 Kent Bostanı'nın ardından Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'ndeki 15 dönümlük arazide yazlık fide dikimi gerçekleştirdi. Proje kapsamında üniversite öğrencilerinin gönüllü katılımıyla hasat edilecek domates, biber ve patlıcanlar, kurulacak Kent Manavları aracılığıyla öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

Bornova Belediyesi, yerel üretimi destekleyen vizyon projelerine devam ediyor. İlçenin dört bir yanında kadınların üretim yapması için hayata geçirilen 7 Kent Bostanı'nın ardından, şimdi de Yakaköy Doğal Tarım Çiftliği'nde büyük bir üretim seferberliği başlatıldı. Yakaköy'deki 15 dönümlük dev arazide yazlık fide dikim töreni gerçekleştirildi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilk fideleri toprakla buluşturarak projenin startını bizzat verdi.

ÖĞRENCİLER GÖNÜLLÜ HASAT YAPACAK

Daha önce kurulan Kent Bostanları ile mahalleli ev hanımlarının sosyalleşmesini ve evlerine sağlıklı ürünler götürmesini sağlayan Bornova Belediyesi, Yakaköy'de yepyeni bir konsepte imza atıyor. Tarım İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla organize edilen 15 dönümlük arazide üretim planlaması yapıldı. Toprağın 5 dönümüne 14 bin adet tatlı ve acı biber, 5 dönümüne 12 bin adet siyah patlıcan, 5 dönümüne ise yine 12 bin adet domates fideleri dikildi.

Üretim sezonu sonunda yaklaşık 30 ton domates, 30 ton biber ve 45 ton patlıcan hasat edilmesi beklenen projenin en dikkat çeken yönü ise hasat sürecinde gençlerin rol alacak olması. Bornova Belediyesi Gülşah Durbay Gençlik Merkezi'nden yararlanan üniversite öğrencileri, gönüllü olarak tarlaya inecek ve ürünlerin hasadını birlikte gerçekleştirecek.

ÜRÜNLER ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

Yakaköy'de filizlenen emekler, Bornova'da dayanışmaya dönüşecek. Hasat edilen tonlarca sağlıklı sebze, kurulacak olan "Kent Manavları" aracılığıyla hem üniversite öğrencilerine hem de Kent Marketler'den yararlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara tamamen ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Doğal Tarım Merkezi'nde üretim faaliyetleri yaz sezonuyla sınırlı kalmayacak; kış döneminde de lahana, karnabahar ve brokoli yetiştiriciliği yapılarak yıl boyunca sürdürülebilir üretim sağlanacak.

Aynı zamanda Bornova Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kent Lokantaları'nda pişen yemeklerde de bu topraklardan çıkan domates, biber ve patlıcanlar kullanılacak. Böylece Bornovalılar, belediyenin kendi arazisinde üretilen sağlıklı ve taze ürünlerle beslenecek.

"90 DÖNÜM ALANI DAHA HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"

Dikim töreninde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projeye dair kararlılıklarını şu sözlerle özetledi:

"Daha önce 7 tane kent bostanı açmıştık. Şimdi başka bir konseptteyiz. Yakaköy'deki 15 dönümlük arazimizde üretilen ürünleri, üniversite öğrencilerimizin katılımıyla hasat edeceğiz. Kent manavlarımızdan ücretsiz dağıtacağız, kent lokantalarımızda ikram edeceğiz. Buranın dışında daha 90 dönümden fazla alanımız var. Onları da gücümüz yettiğince parça parça değerlendireceğiz. Boşta bir alan, atıl durumda bir gücümüzü bırakmayacak şekilde tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğiz."