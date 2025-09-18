Bornova Belediyesi'nden 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Sağlıklı Yaş Alma Merkezi - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

18.09.2025 09:24
Bornova Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin 2. dönemini başlatıyor. Program, koro, ritim grubu, resim kursu ve sağlık eğitimleri gibi çeşitli etkinlikler ile büyüklerin sosyal ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini hedefliyor.

(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nin 2. dönemini başlatıyor. Koro, ritim grubu, resim kursu, spor ve sağlık eğitimlerinin yer aldığı programla büyüklerin sosyal ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Başkan Ömer Eşki, "Büyüklerimizin hayatına renk katacak, yalnız olmadıklarını hissettirecek projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin 60 yaş üstü vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerinden biri olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ikinci dönem etkinlikleriyle kapılarını yeniden açıyor. Merkezde bu dönem de katılımcıları koro, ritim grubu, gezi, resim kursu, fizyoterapist eşliğinde spor ve sağlıklı yaş alma eğitimleri ile dopdolu bir içerik bekliyor.

"En kıymetli hazinemiz büyüklerimizdir"

Başkan Ömer Eşki, "Bizim en kıymetli hazinemiz büyüklerimizdir. Onların hayatına renk katacak, sağlığını güçlendirecek ve sosyal bağlarını kuvvetlendirecek projeler üretmek, Bornova Belediyesi'nin en önemli sorumluluklarından biridir. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile büyüklerimizin yalnız olmadığını göstermek istiyoruz" dedi.

Merkez Nerede?

Özgül Gündüz Halk Sağlığı Binası

Adres: 7523/4 Sokak No: 1, Yunus Emre Mahallesi/ Bornova

Kayıt ve bilgi için: 0232 999 29 29 (Dahili: 2220)

Kaynak: ANKA

