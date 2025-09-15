Bornova Belediyesi'nden Dezavantajlı Öğrencilere Beslenme Desteği - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Dezavantajlı Öğrencilere Beslenme Desteği

15.09.2025 10:09
Bornova Belediyesi, yeni eğitim yılıyla birlikte dezavantajlı bölgelerdeki okullarda öğrencilere beslenme desteği sunmaya başladı. Başkan Ömer Eşki, uygulamanın detaylarını paylaştı ve desteklerin yaygınlaştırılacağını belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte dezavantajlı bölgelerdeki okullarda öğrencilere beslenme desteği sunmaya başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nda çocuklarla buluşarak gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlıdan oluşan menüyü dağıttı. Destek, önümüzdeki haftalarda ilçedeki tüm okullarda ana sınıfından liseye kadar yaygınlaştırılacak.

Bornova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde dezavantajlı bölgelerdeki okullarda başlattığı beslenme desteği uygulamasını sürdürüyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Gürpınar Mahallesi'ndeki Fırat Yılmaz Çakıroğlu İlkokulu'nu ziyaret ederek beslenme dağıtımı yapılan öğrencilerle buluştu, sohbet etti.

Menü Kent Market ve Kent Lokantaları'ndan

Belediyenin hazırladığı beslenme menüsünde çocukların seveceği gevrek, ayran, kek, meyve suyu, helva ve sütlü tatlı gibi ürünler yer alıyor. Tüm ürünler Bornova Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alan Kent Marketleri ve Kent Lokantaları'ndan temin ediliyor. Böylece hem yerel üreticiye destek veriliyor hem de sağlıklı, güvenilir ve ekonomik gıdalar öğrencilerle buluşturuluyor.

"Çocuklarımızın yanında olmak en büyük sorumluluğumuz"

Beslenme desteğinin önümüzdeki haftalardan itibaren ilçenin farklı noktalarındaki okullarda ana sınıfından liseye kadar tüm öğrencilere ulaştırılacağını belirten Başkan Ömer Eşki şunları söyledi:

" Eğitim, sosyal belediyeciliğin en temel başlıklarından biri. Çocuklarımızın sağlıklı beslenmesi ve okullarında kendilerini daha güçlü hissetmeleri için yanlarındayız. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak bütün öğrencilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Kent Market ve Kent Lokantaları'mızdan sağlanan ürünlerle hem öğrencilerimizin sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz hem de kentimizin dayanışma kültürünü büyütüyoruz. Çocuklarımızın geleceği için bu desteklerimiz artarak devam edecek."

Kaynak: ANKA

