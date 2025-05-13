Bornova Belediyesi'nden Dünya Engelliler Haftası Etkinlikleri

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası'nda "Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla etkinlikler düzenliyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Biz Bornova'da özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Sosyal hayata katılımlarını artırmak, hak ettikleri yaşam koşullarını oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla "Farkındayız, Birlikte Güçlüyüz" sloganıyla düzenlediği etkinliklerin açılışı, Homeros Vadisi'nde piknikle yapıldı. Etkinlikte, 40 özel çocuk ve anneleri bir araya gelerek şarkılar söyledi, oyunlar oynadı ve rehberler eşliğinde vadiyi gezdi. Gün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

"Özel bireylerimizin her zaman yanındayız"

Başkan Eşki, "Engelliler Haftası sadece farkındalık yaratmakla sınırlı kalmamalı. Biz Bornova'da bu özel bireylerimizin her zaman yanındayız. Sosyal hayata katılımlarını artırmak, hak ettikleri yaşam koşullarını oluşturmak için çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz ve bu gücü sevgiyle, dayanışmayla büyütüyoruz" diye konuştu.

Etkinlikler devam edecek

Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bugün saat 11.00'de Erzene Mahallesi 19 Mayıs Parkı'nda fidan dikimi ve fosil boyama atölyesi; 16 Mayıs Cuma günü saat 14.00'te Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda "Dansla Farkındalık" etkinliği yapılacak.