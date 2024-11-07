Bornova Belediyesi'nden İş Arayanlara Destek: Altın Bilezik Kariyer Sayfası

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, iş arayanlarla personel arayan firmaları buluşturmak amacıyla "Altın Bilezik Kariyer Sayfası"nı hizmete sundu. İş ve istihdam alanında teknolojiyi kullanarak vatandaşlara destek olmayı hedefleyen platform, iş arayan vatandaşların kendilerine uygun işlere ulaşmasını sağlarken, firmaların da nitelikli eleman ihtiyacını karşılayacak.

Altın Bilezik Kariyer Sayfası, Bornova'da iş arayan vatandaşlarla ve nitelikli eleman arayan işverenleri bir araya getirecek. Platform üzerinden iş arayanlar, CV oluşturma ve CV yönetimi gibi işlemleri kolaylıkla yapabilecek. Firmalar ise açık pozisyonları için uygun adaylara ulaşarak eleman ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, istihdam sorununu çözmek ve işgücü piyasasında denge sağlamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Altın Bilezik Kariyer Sayfası, Bornova'da istihdamı artırmak ve vatandaşlarımızın iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak adına önemli bir adım. Beyaz ve mavi yaka pozisyonlarda firmalar ihtiyaç duydukları nitelikteki elemanlara ulaşabilecek. Aynı zamanda meslek edindirme kurslarıyla vatandaşlarımızın iş gücü kalitesini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Başkan Eşki, sosyal sorumluluk çerçevesinde istihdama yönelik projelere önem verdiklerini vurguladı.