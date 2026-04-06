Bornova Belediyesi ve Hayvanseverlerden İş Birliği... "Kedili Park" Güvenli Hale Getirildi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, Paterson Köşkü çevresinde "Kedili Park" olarak bilinen alanı temizleyerek, alanı hem vatandaşlar hem de sokakta yaşayan can dostları için güvenli hale getirdi. Hayatı Onlarla Paylaşan Eller Derneği (HOPEDER) iş birliğiyle yapılan çalışmalarda çöp ve otlar kaldırıldı, eski kulübeler yenileriyle değiştirildi.

Bornova Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait olan ancak restorasyon süreci nedeniyle uzun süredir atıl durumda bulunan 167 yıllık Paterson Köşkü'nün çevresini temizleyerek hem vatandaşlar hem de sokak hayvanları için güvenli hale getirdi. İlçe sakinlerinin artan şikayet ve talepleri üzerine harekete geçen belediye ekipleri, kısa sürede bölgeyi sağlıksız ve riskli bir alan olmaktan çıkararak yeniden düzenledi.

Bornova Belediyesi İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, halk arasında "Kedili Park" olarak bilinen alanda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çöp ve yabani otlarla kaplanan bölge, HOPEDER üyelerinin de desteğiyle baştan sona temizlendi. Çalışmalar kapsamında hayvanseverler tarafından yerleştirilen eski kedi kulübeleri kaldırılırken, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan yeni ve daha sağlıklı kedi kulübeleri bölgeye yerleştirildi.

"Hem canlıların hem kentimizin güvenliği önceliğimiz"

Belediye Başkanı Ömer Eşki, çalışmaların sadece bir temizlik faaliyeti olmadığını, aynı zamanda kent yaşamını daha güvenli ve sağlıklı hale getirme hedefinin bir parçası olduğunu vurgulayarak, "Paterson Köşkü çevresi Bornova'nın önemli noktalarından biri. Sorumluluğumuzda olmasa da bu alanın atıl kalmasına kayıtsız kalamazdık. Hem vatandaşlarımızın güvenliği hem de sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için hızlıca harekete geçtik. Kedili Park'ı yeniden düzenleyerek hem can dostlarımız hem de Bornovalılar için güvenli bir yaşam alanı oluşturduk" dedi.

Kedili Park yeniden Bornovalıların

Düzenlemelerle birlikte Kedili Park, kontrolsüz ve riskli bir alan olmaktan çıkarılarak hem hayvanlar hem de vatandaşlar için güvenli, temiz ve düzenli bir yaşam alanına dönüştürüldü. Bornova Belediyesi'nin bu müdahalesi, çevre düzeni, yangın riski ve sokak hayvanlarının yaşam koşulları açısından önemli bir iyileştirme sağladı.