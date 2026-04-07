Bornova Belediyesi Sağlık Destek Kartı ile Vatandaşlara İndirimli Sağlık Hizmeti - Son Dakika
07.04.2026 11:45
Bornova Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla 'Sağlık Destek Kartı' uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile vatandaşlar, özel sağlık kuruluşlarında indirimli hizmet alabilecek.

Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 'Sağlık Destek Kartı' uygulamasını başlattı. Protokol, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen törenle imzalandı. Proje ile Bornovalıların sağlık hizmetlerine daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, törende yaptığı konuşmada sağlık hizmetlerine erişimin gelişmişlik göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Eşki, Bornova Belediyesi'nin geçmişte Evde Yaşlı Bakım Hizmeti gibi öncü projelere imza attığını hatırlatarak, bu yeni projenin vatandaşların özel kurumlardan daha rahat hizmet almasını sağlayacağını belirtti. Projenin tüm Türkiye'ye yayılmasını diledi ve sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu bir sistem kurulması umudunu ifade etti.

Yeni uygulamayla Bornovalılar, anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında muayene, tetkik ve tedavi hizmetlerinden %10'dan başlayıp %50'ye varan indirimlerle yararlanabilecek. Proje kapsamında Medicana International İzmir Hastanesi, Dünyagöz İzmir Hastanesi, Başkent Üniversitesi Hastaneleri gibi birçok özel sağlık kuruluşu yer alıyor.

Sağlık Destek Kartı uygulaması, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırarak, erken tanı ve tedavi imkanlarını artırmayı ve toplum sağlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Projenin, toplumcu destek mekanizmalarını güçlendirerek vatandaş memnuniyetini artırması bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
