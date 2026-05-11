Bornova'nın Çınarları Üniversiteli Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova'nın Çınarları Üniversiteli Oluyor

11.05.2026 10:07  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki 3. Yaş Üniversitesi Şenliği'nde konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile ileri yaşlı bireyler için yeni bir üniversite modeli oluşturacaklarını duyurdu. Proje, yaşlıların yaşam kalitesini artırmayı ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçlıyor.

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen 3. Yaş Üniversitesi Şenliği'ne katılan Bornova Belediyesi, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" ile kurduğu güçlü altyapıyı müjdeyle taçlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Deneyimlerin akademik bilgiyle buluşacağı Bornova 3. Yaş Üniversitesi için çalışmalarımızı başlattık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte yerini alan Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran öncü projelerini tanıttı. Kurulan stantta; yaş almış büyüklerin sosyal hayata katılımını sağlayan etkinliklerin kalbi olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olan Evde Bakım Hizmetleri ve sağlığa erişimi kolaylaştıran Sağlık Destek Kartı projeleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

BİRİNCİ BASAMAKTAN ÜNİVERSİTEYE

Bornova Belediyesi, sadece fiziksel sağlık hizmetleriyle değil, sosyal projeleriyle de "3. Yaş Üniversitesi" modelinin temellerini şimdiden atmış durumda. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bünyesinde "Bornova'nın Çınarları"na yönelik gerçekleştirilen eğitim, sanat ve spor organizasyonları, kurulacak üniversitenin akademik müfredatına doğal bir hazırlık niteliği taşıyor. Şenlikte yapılan duyuruyla, bu zengin altyapının resmi bir eğitim modeline dönüştürülmesi için hazırlıklara başlandığı vurgulandı.

"TECRÜBEYİ EMEKLİ ETMİYORUZ"

Projenin Bornova için önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşlılık dönemini bir "tazelenme" süreci olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: "Toplumumuzun hafızası olan büyüklerimizin tecrübelerini akademik bir çatıda toplamak istiyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizle attığımız adımları, Bornova 3. Yaş Üniversitesi ile taçlandıracağız. Amacımız, Bornova'da yaş alan her vatandaşımızın hayatın içinde, üretken ve mutlu kalmasını sağlamak. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var."

İZMİR'İN EĞİTİM AĞI BORNOVA İLE BÜYÜYOR

Ege Geriatri Derneği ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova'nın da sisteme dahil olmasıyla, İzmir'deki 3. Yaş Üniversitesi ağı tüm şehri kapsayan dev bir yaşam okuluna dönüşecek. Bornova Belediyesi, bu modelle yaşlı bireyleri sosyal izolasyondan kurtararak, onlara "ikinci bir yaşam" sunmayı hedefliyor.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'nın Çınarları Üniversiteli Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 2 kadını vatandaşlar kurtardı
En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı En acı Anneler Günü... Oğlunun mezarı başındaki sözleri yürek dağladı
Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı Cezaevinden çıktığı gibi eşini rehin aldı
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev Kadınlar Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe arsaVev!
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı

11:49
Saadet Partisi’nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
Saadet Partisi'nin mutlak butlan davasına mahkemeden ret
11:45
Hantavirüs alarmı Üç Türk vatandaşı, İstanbul’daki evlerinde karantinaya alındı
Hantavirüs alarmı! Üç Türk vatandaşı, İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındı
11:44
Ne olduysa o gece oldu Galatasaray’ın kaderini değiştiren yemek
Ne olduysa o gece oldu! Galatasaray'ın kaderini değiştiren yemek
11:31
İran geri adım atmıyor: ABD’ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
İran geri adım atmıyor: ABD'ye sunduğumuz son teklif makul ve cömertti
11:12
“Görsem tanımam“ dediği Gökhan Böcek’ten Veli Ağbaba’yı zora sokacak sözler
"Görsem tanımam" dediği Gökhan Böcek'ten Veli Ağbaba'yı zora sokacak sözler
11:00
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Erdoğan talimatı verdi, 3 milyondan fazla kişiye para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 12:16:05. #7.12#
SON DAKİKA: Bornova'nın Çınarları Üniversiteli Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.