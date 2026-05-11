Bornova'nın Çınarları Üniversiteli Oluyor

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen 3. Yaş Üniversitesi Şenliği'ne katılan Bornova Belediyesi, "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi" ile kurduğu güçlü altyapıyı müjdeyle taçlandı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Deneyimlerin akademik bilgiyle buluşacağı Bornova 3. Yaş Üniversitesi için çalışmalarımızı başlattık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle Kültürpark'ta düzenlenen 3. Yaş Üniversiteleri Şenliği, renkli görüntülere sahne oldu. Şenlikte yerini alan Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede ileri yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıran öncü projelerini tanıttı. Kurulan stantta; yaş almış büyüklerin sosyal hayata katılımını sağlayan etkinliklerin kalbi olan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ihtiyaç anında vatandaşın yanında olan Evde Bakım Hizmetleri ve sağlığa erişimi kolaylaştıran Sağlık Destek Kartı projeleri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

BİRİNCİ BASAMAKTAN ÜNİVERSİTEYE

Bornova Belediyesi, sadece fiziksel sağlık hizmetleriyle değil, sosyal projeleriyle de "3. Yaş Üniversitesi" modelinin temellerini şimdiden atmış durumda. Sağlıklı Yaş Alma Merkezi bünyesinde "Bornova'nın Çınarları"na yönelik gerçekleştirilen eğitim, sanat ve spor organizasyonları, kurulacak üniversitenin akademik müfredatına doğal bir hazırlık niteliği taşıyor. Şenlikte yapılan duyuruyla, bu zengin altyapının resmi bir eğitim modeline dönüştürülmesi için hazırlıklara başlandığı vurgulandı.

"TECRÜBEYİ EMEKLİ ETMİYORUZ"

Projenin Bornova için önemine değinen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaşlılık dönemini bir "tazelenme" süreci olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: "Toplumumuzun hafızası olan büyüklerimizin tecrübelerini akademik bir çatıda toplamak istiyoruz. Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizle attığımız adımları, Bornova 3. Yaş Üniversitesi ile taçlandıracağız. Amacımız, Bornova'da yaş alan her vatandaşımızın hayatın içinde, üretken ve mutlu kalmasını sağlamak. Bizim onlardan öğrenecek çok şeyimiz var."

İZMİR'İN EĞİTİM AĞI BORNOVA İLE BÜYÜYOR

Ege Geriatri Derneği ile koordineli yürütülen çalışmalar kapsamında Bornova'nın da sisteme dahil olmasıyla, İzmir'deki 3. Yaş Üniversitesi ağı tüm şehri kapsayan dev bir yaşam okuluna dönüşecek. Bornova Belediyesi, bu modelle yaşlı bireyleri sosyal izolasyondan kurtararak, onlara "ikinci bir yaşam" sunmayı hedefliyor.