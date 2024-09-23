Bornova Belediyesi'nden Yeşilova Mahallesi'nde Çok Amaçlı Tesis Projesi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, Yeşilova Mahallesi'nde sağlık, sosyal destek ve spor alanlarında önemli bir projeyi hayata geçirecek. Planlanan çok amaçlı tesiste Kent Market, Kent Lokantası, Kreş, Aile Sağlığı Merkezi ve Pilates Salonu gibi hizmetler sunulacak. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, tesisin bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti.

Bornova Belediyesi, pek çok alanda hizmet vermeyi planladığı proje için Yeşilova Mahallesi'nde, 4076 ve 4045 sokakların kesişiminde yer alan 800 metrekarelik binanın giriş katını kiralayacak. 5 bağımsız bölümden oluşan binada Kent Market, Kent Lokantası, Kreş, Aile Sağlığı Merkezi ve Pilates Salonu açılacak.

İncelemeler yapıldı, proje başlayacak

Başkan Eşki, Bornova İlçe Sağlık Müdürü V. Tevfik Oğuz, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Sevda Korkmaz, belediye meclis üyeleri ve bölge sakinleriyle birlikte alanda incelemelerde bulundu. Projenin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Eşki, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için her adımda titizlikle çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Eşki: "Bölgenin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çok amaçlı sosyal tesisin Yeşilova Mahallesi sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirterek; "Bölgenin sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve spor ihtiyaçlarına yanıt verecek bir tesis oluşturuyoruz. Aile Sağlığı Merkezi'ni İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne devrederek halkımızın sağlık hizmetlerine daha kolay erişmesini sağlamayı hedefliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için Kent Market ve Kent Lokantası'nı da hizmete sunacağız. Ayrıca kreş ve fitness salonu olacak" dedi.

Bu çok amaçlı tesisle birlikte, Yeşilova Mahallesi'ndeki vatandaşlara günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler sunulacak.