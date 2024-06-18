Bornova Belediyesi Personeline Etik Eğitimi Verildi

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, personelinin uymak zorunda olduğu "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" kurallarının daha iyi özümsenmesini sağlamak amacıyla "Yerel Yönetimlerde Etik" konulu eğitim düzenledi.

Kamuda iyi yönetim ilkelerinin tam anlamıyla hakim kılınmasının, şeffaf, hesap verebilir, adil ve eşit yönetim yapısının daha da geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimi, Ege Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay Üstün verdi. Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime tüm personel katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, etik değerlerin bir yanıyla demokrasinin gelişmesi bir diğer yanıyla da belediye ile Bornovalı arasındaki güvenin sağlanmasına katkı koyduğunu hatırlatarak, "Dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetmek bizim yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturuyor. Bu ilkeler, tüm mesai arkadaşlarımızın demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır" dedi.