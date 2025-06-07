Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi İlk Mezunlarını Verdi

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07.06.2025 10:57  Güncelleme: 11:37
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Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi İlk Mezunlarını Verdi
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Bornova Belediyesi, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden 60 yaş üstü ilk mezunlarını coşku dolu bir törenle uğurladı. Başkan Ömer Eşki, başarılı bir yıl geçiren merkezi tanıtırken katılımcılara teşekkür etti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ilk mezunlarını düzenlenen törenle verdi. 60 yaş üstü Bornovalılar keplerini coşkuyla havaya atarken, Başkan Ömer Eşki merkezin huzur ve mutluluk veren ortamına dikkati çekerek katkı sunanlara teşekkür etti. Törende, merkezin kurulduğu arsayı bağışlayan Gündüz çiftine de anlamlı bir hediye takdim edildi.

Bornova Belediyesi'nin Özgül Gündüz Sağlık Köyü'nde projelendirdiği Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, ilk mezunlarını verdi. Bahçede düzenlenen törende mezuniyet belgelerini Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin elinden alan 60 yaş üstü Bornovalılar, keplerini büyük bir coşku ve gururla havaya fırlattı.

Törenden önce Şef Selda Kesgi yönetiminde sahne alan Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Korosu marşlar ve şarkılar seslendirdi, ardından yaş almış bireyler uzman eğitmenler eşliğinde spor etkinlikleriyle güne enerji kattı.

"İnsan sizin aranızda kendini huzurlu hissediyor"

Tören sırasında yaptığı samimi konuşmayla büyük alkış alan Başkan Ömer Eşki, bir yılı aşkın süredir belediye başkanı olduğunu hatırlatarak, Kendimi çok huzurlu hissettiğim iki yer oluyor: biri çocukların, biri de sizlerin yanı. Gerçekten çok pozitifsiniz. Aranıza giren biri mutsuz olamaz. Çok profesyonel korolar dinledim ama hiçbiri sizinki kadar içten söylemedi. Çok iyiydiniz. Bu zemini oluşturan bağışçılarımıza, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ndeki çalışma arkadaşlarıma, burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizin iyi vakit geçirmeniz, hem bir insan olarak hem bir başkan olarak bizleri çok mutlu ediyor. Bu tarz etkinliklerin devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Bir bağış, bir merkez, bir hayat

Törene, merkezin kurulu olduğu arsayı bağışlayan hayırsever Özgül - Nihat Gündüz çifti de katıldı. Nihat Gündüz, "Burada böyle güzel bir faaliyet yapılması ve bu alanda bulunmak bize büyük bir mutluluk ve gurur verdi. Ömer Başkan'ın yaptığı işleri yakından takip ediyoruz. Böyle işler kolay değil. Belediyeler halkın ilk başvurduğu yerlerdir. Sayın Başkan'a teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Törene eşi Beste Eşki ile birlikte katılan Başkan Eşki, Gündüz çiftine günün anısına mini bir Atatürk heykeli hediye etti.

Aktif yaşamın merkezi

Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 60 yaş üzeri Bornovalıların fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden aktif kalmalarını sağlamak için birçok alanda faaliyet yürütüyor. Katılımcılar; spor ve dans atölyeleri, el sanatları, kültürel geziler gibi etkinliklerle hem öğreniyor hem üretiyor. Her gün yüzlerce çınar, sosyal yaşamdan kopmadan hayatla iç içe bir deneyim yaşıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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