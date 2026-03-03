Bornova Belediye Meclisi'nde Temizlik İşleri Müdürlüğü İçin 9 Yeni Araç Alınması Oy Birliğiyle Kabul Edildi

(İZMİR) - Bornova Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunu güçlendirmek amacıyla 9 yeni aracın Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınması oy birliğiyle kabul edildi. Başkan Ömer Eşki, kararın daha temiz ve sürdürülebilir bir Bornova hedefi doğrultusunda alındığını belirterek, geri dönüşüm çalışmalarının da güçlendirileceğini vurguladı.

Bornova Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosunun güçlendirilmesine yönelik gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Hukuk, Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve oy birliğiyle uygun bulunan rapor doğrultusunda; belediye hizmetlerinin daha etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla kullanım ömrünü tamamlayan bazı çöp kamyonları ile açık kasa çift kabin kamyonetlerin yenilenmesine karar verildi.

Bu kapsamda, 2026 yılı bütçesinde yer aldığı üzere 5 adet 8 metreküp kapasiteli çöp kamyonu ile hacimli atıkların toplanmasında kullanılmak üzere 4 adet açık kasa çift kabin kamyonetin Devlet Malzeme Ofisi üzerinden satın alınması kararlaştırıldı. Toplam 9 yeni araç Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterine kazandırılacak.

"Temizlik ve geri dönüşüm birlikte yürümeli"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, daha temiz bir kent hedefi doğrultusunda araç filosunun güçlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu belirterek, çevre politikalarının sadece temizlik hizmetiyle sınırlı olmadığını vurguladı. Eşki, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması, hacimli atıkların düzenli toplanması ve çevre bilincinin artırılmasıyla Bornova'da sürdürülebilir bir temizlik anlayışını kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yeni araçların özellikle mahallelerde hizmet hızını artırması ve hacimli atık toplama süreçlerini daha düzenli hale getirmesi bekleniyor.