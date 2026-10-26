Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı
Haber Videosu

Bornova Belediyesi, zirai ilaçların insan ve çevre sağlığına etkilerini ele alan eğitimle üreticilere güvenli uygulama yöntemlerini aktardı. Programda doğru dozajlama, koruyucu ekipman ve kimyasal atıkların çevreye zararları anlatıldı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Zirai İlaçların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri" eğitimi, üreticiler ve çevre gönüllülerine kimyasal mücadelede doğru bilinen yanlışları ve güvenli uygulama yöntemlerini aktardı.

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitime, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Örnek eğitmen olarak katıldı. Sürdürülebilir tarım tekniklerinin paylaşıldığı programda, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve güvenli kullanımı, ilaçlama esnasında alınması gereken hayati koruyucu önlemler ve kimyasal atıkların çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi konularında kapsamlı bir farkındalık çalışması yürütüldü.

ÇEVRESEL RİSKLERE İLİŞKİN DETAYLAR AKTARILDI

Eğitimde, zirai ilaçların insan metabolizması ve çevre üzerindeki olası kronik etkileri masaya yatırıldı. Katılımcılara, doğru dozajlama, doğru zamanlama ve koruyucu ekipman kullanımının sadece kendi sağlıkları için değil; yeraltı suları, toprak verimliliği ve faydalı böcek popülasyonu için de kritik bir önem taşıdığı detaylarıyla aktarıldı.

Tarımın modern, bilinçli ve güvenli yöntemlerle yapılması için üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Tarımsal üretimde verimliliği artırmak kadar, o üretimin insana ve doğaya zarar vermemesini sağlamak da bizim temel sorumluluğumuzdur. Yanlış ve kontrolsüz zirai ilaç kullanımı toprağımızı zehirlerken, soframıza gelen gıdanın da güvenliğini tehlikeye atıyor. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle, hem üreticimizin sağlığını koruyor hem de geleceğe temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bornova genelinde sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı tarım uygulamalarını her alanda desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
EğitimGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı Ülke bayram yerine döndü 12 yıllık iktidar sandıkta yıkıldı! Ülke bayram yerine döndü
Netanyahu’dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım Netanyahu'dan seçime bir gün kala tedirgin eden paylaşım
Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi Hayvanları öldüren gizemli canlı yeniden görüntülendi
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Sedat Peker’le fotoğrafı gündem olmuştu Üşümezsoy’dan dikkat çeken sözler Sedat Peker'le fotoğrafı gündem olmuştu! Üşümezsoy'dan dikkat çeken sözler
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü Gözlerini kapatamıyor Gençleşmek isterken hayatı kabusa döndü! Gözlerini kapatamıyor
Arda Güler’den Mourinho’ya olay müdahale Yere düşüyordu Arda Güler'den Mourinho'ya olay müdahale! Yere düşüyordu
10:44
NBA’de korkunç sakatlık Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
NBA'de korkunç sakatlık! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
10:28
Bolu Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
Bolu Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Özdemir dahil 4 kişi gözaltına alındı
10:10
Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
09:49
Emeklinin beklediği teklif TBMM’de Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
Emeklinin beklediği teklif TBMM'de! Kabul edilirse her ay 25 bin TL alacaklar
09:44
Arda Güler, El Clasico’ya damga vurdu İspanyollar hayran kaldı
Arda Güler, El Clasico'ya damga vurdu! İspanyollar hayran kaldı
09:41
Mezarlıkta bir garip olay “Baba duyuyorsan işaret gönder“ dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mezarlıkta bir garip olay! "Baba duyuyorsan işaret gönder" dedi, sonrasında olanlar inanılmaz
08:47
Altında deprem 3 aydır böylesi görülmemişti
Altında deprem! 3 aydır böylesi görülmemişti
07:52
Trump’tan Nicki Minaj’a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Trump'tan Nicki Minaj'a olay sözler: O kalçayı gözden kaçırmak zor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 10:48:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei