Bornova Belediyesi zirai ilaç eğitiminde üreticilere güvenli kullanımı anlattı

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "Zirai İlaçların İnsan ve Çevre Sağlığına Etkileri" eğitimi, üreticiler ve çevre gönüllülerine kimyasal mücadelede doğru bilinen yanlışları ve güvenli uygulama yöntemlerini aktardı.

Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda 21 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen eğitime, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Hakan Örnek eğitmen olarak katıldı. Sürdürülebilir tarım tekniklerinin paylaşıldığı programda, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve güvenli kullanımı, ilaçlama esnasında alınması gereken hayati koruyucu önlemler ve kimyasal atıkların çevreye verdiği zararların en aza indirilmesi konularında kapsamlı bir farkındalık çalışması yürütüldü.

ÇEVRESEL RİSKLERE İLİŞKİN DETAYLAR AKTARILDI

Eğitimde, zirai ilaçların insan metabolizması ve çevre üzerindeki olası kronik etkileri masaya yatırıldı. Katılımcılara, doğru dozajlama, doğru zamanlama ve koruyucu ekipman kullanımının sadece kendi sağlıkları için değil; yeraltı suları, toprak verimliliği ve faydalı böcek popülasyonu için de kritik bir önem taşıdığı detaylarıyla aktarıldı.

Tarımın modern, bilinçli ve güvenli yöntemlerle yapılması için üreticinin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

"Tarımsal üretimde verimliliği artırmak kadar, o üretimin insana ve doğaya zarar vermemesini sağlamak da bizim temel sorumluluğumuzdur. Yanlış ve kontrolsüz zirai ilaç kullanımı toprağımızı zehirlerken, soframıza gelen gıdanın da güvenliğini tehlikeye atıyor. Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu eğitimle, hem üreticimizin sağlığını koruyor hem de geleceğe temiz bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Bornova genelinde sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı tarım uygulamalarını her alanda desteklemeye devam edeceğiz."